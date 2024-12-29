Экс-футболист сборной России погиб в зоне СВО. В сентябре Бугаева осудили на 9,5 года колонии

20 лет назад он играл на Евро.

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО в возрасте 43 лет. В сентябре его приговорили к 9,5 года колонии строго режима по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. В 2004 году он входил в состав национальной команды на чемпионате Европы в Португалии.

Что известно о смерти

Изначально сообщение у себя в Telegram-канале разместил юрист Антон Смирнов. Чуть позже информацию подтвердил отец футболиста Иван Бугаев. «К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Это произошло сегодня», — приводит его слова Sport24.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО — военный контракт могли подписать заключенные, кроме тех, кто отбывает срок по ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Вероятно, этой возможностью и воспользовался Бугаев. Тем более о желании пойти на СВО он сообщил практически сразу после того, как его осудили. Об этом рассказывал его адвокат Константин Жеребцов.

«Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», — цитирует Жеребцова РИА «Новости».

За что Бугаева посадили в тюрьму

В конце октября 2023-го полицейские Краснодара задержали Алексея с 495 граммами мефедрона. За такой вес Бугаеву грозило вплоть до пожизненного, но он пошел на сделку со следствием и в итоге получил 9,5 года заключения. При этом в изначальных показаниях он заявлял, что не планировал распространять запрещенные вещества, а хотел помочь правоохранителям изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься.

Подробности дела появились в заявлении пресс-службы судов Краснодарского края. «Из приговора суда следует: в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте», — говорилось в сообщении.

Бугаев — участник Евро-2004

Алексей провел семь матчей за сборную России и даже попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2004 года, который состоялся в Португалии. На самом турнире он вышел на поле в двух матчах группового этапа — полностью отыграл против Португалии (0:2) и Греции (1:0).

На клубном уровне Бугаев выступал за «Томь», «Торпедо», «Краснодар» и «Локомотив», в составе которого завоевал Суперкубок России 2005 года.

Защитник завершил карьеру в 2010 году в возрасте 28 лет. Алексей имел проблемы с алкоголем еще во время спортивных выступлений. После футбола он занимался грузоперевозками, открыл пункт по сбору макулатуры.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Алексея Бугаева.