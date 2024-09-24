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Бедовый парень. Печальная история большого таланта Алексея Бугаева — от запоев до колонии

Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Бугаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Игорь Рабинер — о падении бывшего защитника сборной России.

Алексей Бугаев всегда был парень бедовый. Помню, даже в его совсем молодые торпедовские годы, говоря об этом защитнике, качали головой: талант, но запойный.

Президент «Торпедо» Владимир Алешин позже рассказывал в «Разговоре по пятницам», что Бугаева надо было кодировать, но такое можно сделать только добровольно, а он об этом и слышать не хотел. Запомнилось еще почему-то высказывание Константина Зырянова о том, что когда Леша трезвый, из него слова не вытянешь, а как поддаст — хоть голос его слышишь, общительным становится.

Алексей Бугаев. «Мы его кодировали, «зашивали»! 3-4 месяца держится — и по новой». Футболист сборной России спился в 28 лет

Алешин вспоминал: «Время от времени Бугаев пропадал. Отключал телефон, не появлялся на тренировках, несколько дней никто не мог найти. Потом Юрий Мишин, гендиректор «Торпедо», ездил куда-то за ним на машине, в ужасном состоянии привозил в лужниковскую гостиницу. Там доктор выхаживал».

Срывы были регулярными. Удивительно, что в карьеру при таких вводных вместились и Евро-2004, и вообще семь матчей за сборную, и выигрыш Суперкубка в составе «Локо», который после чемпионского сезона 2004-го купил Бугаева за приличные деньги, и девять лет карьеры на взрослом уровне. Талант был большой — и чего-то добиться позволил.

Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

А теперь вот такой финал — девять с половиной лет колонии за попытку сбыть наркотики. И вот это уже, к сожалению, совсем неудивительно. После карьеры от алкоголя не сдерживало уже ничто, накопились долги, кто-то предложил быстро решить проблемы с помощью легких наркоденег.

История грустная, но достаточно распространенная. Об этом еще Найк Борзов пел в песне «Я маленькая лошадка»: «Мне трудно нести мою ношу, настанет день — и я ее брошу...» В этой среде обычно все так и заканчивается. А то и хуже.

Алексей Бугаев (справа) и&nbsp;Симау Саброза. Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии. Он распространял наркотики

Бугаеву сейчас всего 43, выйдет он, если без УДО, в 52, а может, и раньше. Дай бог, конечно, ему за это время стать другим и открыть глаза на то, что с ним творилось прежде. Но в наших тюрьмах, судя по свидетельствам всех, кто там побывал, перевоспитание маловероятно, они заточены для другого. Так что большого оптимизма по этому поводу нет.

Как выясняется, и лучшие скауты Европы могут заблуждаться в перспективах игрока, не зная всех привходящих. Пит де Фиссер, классик мирового скаутинга, когда-то хвалил Василию Уткину Бугаева, следил за ним с Евро для 16-летних игроков. Но он оказался из категории «Если водка мешает работе — брось работу»...

Алексей Бугаев
Сборная России по футболу
ФК Торпедо (Москва)
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