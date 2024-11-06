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Дзюба хочет в сборную, чтобы побить рекорд Кержакова. Но Карпин пока против

Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
Сыграет ли Артем прощальный матч?

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет вернуться в сборную России по футболу. 36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым (по 30 голов) и мечтает побить рекорд. Теоретически сделать это можно уже в ноябре: коллектив Валерия Карпина сыграет с Брунеем и Сирией.

Зачем Дзюбе сборная России

Герой чемпионата мира 2018 года в очередной раз рассказал о желании вернуться в состав национальной команды в среду, 6 ноября, в интервью «Матч ТВ».

«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной. Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной», — отметил Дзюба.

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Артема отделяет один гол от звания лучшего бомбардира в истории национальной команды. Сейчас он делит первое место с уже закончившим карьеру Александром Кержаковым. Оба наколотили по 30 мячей. Правда, Дзюба затратил на это гораздо меньше матчей — 55 против 92 у коллеги из «Зенита».

Последнюю игру за сборную России форвард «Акрона» провел в июне 2021-го — забил единственный мяч в ворота Дании (1:4) в заключительном туре группового этапа Евро-2020. После ЧМ-2018 он являлся капитаном сборной. В июле 2021-го коллектив возглавил Валерий Карпин: между тренером и форвардом натянутые взаимоотношения, поэтому вызываться в команду Дзюба перестал.

Валерий Карпин и Артем Дзюба в «Спартаке» в 2009 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карпин против

Журналисты «Р-Спорт» связались с Валерием Георгиевичем и поинтересовались, что он думает о возможности вызова Артема в ноябре ради рекорда. Ответ тренера вряд ли понравится нападающему.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — заявил Карпин.

Специалист имеет давний конфликт с Артемом. Все началось со времен, когда Дзюба еще выступал за «Спартак» — нападающего бесили частые аренды, тренера раздражало поведение нападающего. В 2017-м дело едва не дошло до драки: мужчины случайно пересеклись в московском отеле Ritz Carlton, где их словесная перепалка была близка к превращению в потасовку. Оба героя до сих пор регулярно косвенно колко отзываются друг о друге в медиа.

Переговоры о вызове Дзюбы начались?

По информации Telegram-канала «Мутко против», переговоры стороны Дзюбы о прощальном матче Артема в сборной с РФС уже начались. Хотя пока это больше похоже на фейк. Если договариваться о выставочной встрече, то в официальную статистику она не пойдет и рекорд Кержакова побит не будет, а попытаться уговорить Карпина взять форварда в команду на спарринги решатся немногие.

В любом случае теоретическое появление Дзюбы в форме национальной команды точно произойдет нескоро. На сайте РФС уже появился расширенный список игроков, вызванных на матчи с Брунеем и Сирией, — в нем нет 36-летнего снайпера «Акрона».

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Газзаев предлагает дать Дзюбе шанс

На тему Дзюбы высказался и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев. Специалист в отличие от Карпина считает, что Артем заслужил еще один шанс.

«Он сделал очень многое для российского футбола и для нашей сборной. Мы видим, у него огромное желание, поэтому было бы правильно пригласить Артема на тот же матч с Брунеем, чтобы он сыграл, забил и стал лучшим бомбардиром в истории нашей национальной сборной. Я это только приветствую», — сказал Газзаев «СЭ».

Но прислушается ли к тезке Карпин, большой вопрос.

Александр Кержаков
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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