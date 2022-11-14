Андрей Мостовой: «Сейчас невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству»

В понедельник во время второго дня сбора национальной команды России полузащитник сине-бело-голубых рассказал о ситуации в клубе и ответил на вопросы о предстоящих матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

— В недалеком прошлом игроки «Зенита» могли прийти к руководству и высказать свое недовольство. Сейчас это возможно?

— Думаю, нет. С этим есть проблемы. Я анализировал ситуацию. Были Анюков, Аршавин, Денисов, Кержаков. У них такая ситуация вряд ли сложилась бы (когда российские игроки получают мало игрового времени. — Прим. А.Б.). Но было другое время, другие футболисты. Сейчас невозможно, чтобы игроки «Зенита» пошли к руководству.

— В матче с «Крыльями» вы вышли вместо Кузяева в середине второго тайма, но спустя 22 минуты были заменены на Мантуана. Как отнеслись к обратной замене — все хорошо?

— Да, нормально. Понятно, что были какие-то эмоции. Мы обсудили это за один день. Поговорили и все решили. Я потом выходил и играл, конфликтов не было. Безусловно, это очень неприятно. Но тренер так решил. Я считаю, что спортсмен должен проявлять уважение и не показывать эмоции на камеры. Но внутри ты не можешь из-за этого не переживать.

— Какое у вас сейчас настроение?

— Нормальное. В сборную всегда приятно приезжать. Мы понимаем, какая ситуация. Раньше была одна игра, сейчас две. Делаем шаги вперед. Будем стараться выигрывать.

— Вы узнавали что-то о сопернике?

— Знаю Шомуродова. Таджикистан особо не знаю, будем знакомиться, узнавать о сопернике больше.

— Как относишься к тому, что мы играем в Азии? Сейчас Таджикистан, до этого была Киргизия.

— Лучше играть официальные матчи в Азии, чем просто так собираться на товарищеские встречи.

— А как быть клубам?

— Тяжелый вопрос. Конечно, приятнее играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Как-то влияет, что эта игра официально пойдет в рейтинг ФИФА?

— Не скажу, что есть огромная разница. Мы и с Киргизией играли на победу. И сейчас будем стараться приносить очки сборной. В любых матчах все играют на сто процентов.

— Поддерживаете Сычевого?

— Встретил его только утром, когда было собрание. Толком его не видел. Еще не познакомился с ним.

— Есть ли ритуал для новичков в сборной?

— Главное — выдержать шутки от главного тренера. Больше особо ничего нет.

— Как над тобой шутил Карпин?

— Он меня всегда жиробасиком называет. Сейчас у меня с весом все нормально, но это прилипло ко мне. Когда первый раз приехал в сборную, процент жира был великоват. Потом исправился! Карпин объяснил, что нужно делать. А с юмором у тренера у нас все хорошо!