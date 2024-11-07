Биография Алексея Миранчука: история российского легионера из Америки

Путь российского полузащитника.

Алексей Миранчук

Дата рождения: 17 октября 1995 года.

Место рождения: Славянск-на-Кубани (Краснодарский край, Россия).

Рост: 182 см.

Вид спорта: футбол.

Амплуа: полузащитник.

Команда: «Атланта Юнайтед» (США, МЛС).

Детство и юность Алексея Миранчука

Алексей Миранчук родился в Славянске-на-Кубани. У него есть брат-близнец Антон. Свое имя мальчик получил в честь популярного певца конца 1980-х — начала 1990-х годов Алексея Глызина. Спортивными занятиями детей в семье заведовала мама — Елена Миранчук. В раннем возрасте она отдала близнецов в секцию карате. Елена также мечтала, чтобы ее сыновья занялись балетом, однако братья были категорически против.

«Я представляла, как это было бы красиво: два мальчика, смокинги... Но не тут-то было. Потом они попробовали себя в борьбе, тоже не понравилось. В школе, где мы занимались, была секция футбола, и когда они попали туда, то поняли, что вот это — их. Сразу полюбили футбол», — рассказывала мама футболистов в эфире «Авторадио» в январе 2021-го.

Заниматься футболом Миранчуки начали в своем родном городе на базе клуба «Олимп» в возрасте девяти лет. Их первым тренером был Александр Николаевич Воронков. Он вспоминал, что братья на поле всегда были дерзкими и напористыми, хотя в жизни они веселые и добрые.

«Братья Миранчуки — настоящие спортивные агрессоры, холерики до мозга костей. Эти ребята никогда не умели проигрывать, дух соперничества у них в крови. Для них не существует второго места, быть позади лидера — значит быть никем. Любая ошибка воспринималась близко к сердцу, порой доходило до драки. При этом близнецы спиной чувствуют друг друга. Каждый из них в силах отдать другому пас точно в ноги с закрытыми глазами, взаимопонимание на генетическом уровне», — говорил Воронков «Газете.ру» в мае 2013-го.

До 12 лет Алексей и Антон играли в «Олимпе», на одной игре талантливых юношей заметили селекционеры «Спартака» и предложили перебраться в академию столичной команды. Их мама, педагог по образованию, оставила прежнее место жительства и отправилась в Москву вместе с детьми. Она работала в интернате «Спартака», а после — «Локомотива». Отец на тот момент оставил семью.

В «Спартаке» юные футболисты выступали на российском и международном уровне, но вскоре тренеры определили их как слишком маленьких и физически слабых, начали оставлять на скамейке запасных, а потом и вовсе исключили из академии.

После неудачи в академии красно-белых Миранчуки, пройдя просмотр, попали в структуру «Локомотива», где уже работал их первый тренер. В академии железнодорожников под руководством Сергея Полстянова Алексей и Антон получили доверие специалиста и стали попадать в состав.

«Полстянов пришел и «двинул» этих парней, доверил им место в составе, позволил им раскрыться. Он разглядел в Миранчуках то же, что и я, — трудяг, которые не задирают нос! В команду пришел Профессионал с большой буквы и стал с ней трехкратным чемпионом (два чемпионства России и один — Кубка РФС. — Прим. «СЭ») в своем возрасте», — рассказывал Александр Воронков «Газете.ру» в мае 2013-го.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Образование Алексея Миранчука

Уровень своего школьного образования футболист оценивал как средний. Это связано с частыми переездами и ранним попаданием в основной состав «Локомотива».

«Как только меня перевели в основной состав, в школу стал ходить реже. А остальные ребята продолжают учиться. Но когда у основы выдается выходной, иду на уроки. Мой самый нелюбимый предмет — алгебра! Никогда с ней не складывалось, не подружились мы. (Смеется.) Любимым назову русский язык, все-таки во всех классах был хорошистом. А вообще я — середнячок, бывает, и тройки проскакивают», — рассказывал Алексей «Советскому спорту» в мае 2013-го.

Высшее образование Алексей получил в Московском государственном областном университете, защитив магистерскую диссертацию на факультете физической культуры в 2019 году.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Алексея Миранчука в «Локомотиве»

В сезоне-2012/13 Алексей отправился на зимние сборы вместе со своей молодежной командой, однако в феврале главный тренер «Локомотива» Славен Билич вызвал футболиста в расположение главной команды.

Дебют Миранчука в РПЛ состоялся 20 апреля 2013 года в гостевом матче с «Кубанью». Молодой футболист появился на поле в стартовом составе, сыграл 86 минут и уступил место на поле Максиму Григорьеву. 5 мая Алексей забил первый гол в чемпионате России — в ворота «Амкара» в Перми. Всего воспитанник клуба сыграл в том чемпионате шесть матчей.

Сезон-2013/14 футболист провел, выступая в молодежном и основном составах. При этом Алексей сыграл всего один матч за молодежку, а в первой команде был больше игроком запаса — восемь матчей, один гол и две результативные передачи в чемпионате и одна игра в Кубке России.

В сезоне-2014/15 в «Локомотиве» произошла смена главного тренера, Игорь Черевченко занял пост вместо Миодрага Божовича и стал чаще выпускать Алексея в стартовом составе красно-зеленых. Полузащитник провел 20 матчей (17 — в чемпионате, три — в Кубке России) и забил два гола (по одному в двух турнирах). В апреле и мае болельщики выбрали хавбека игроком месяца. Футболист забил победный гол в дополнительное время финала Кубка России с «Кубанью» и принес «Локомотиву» этот трофей впервые с 2007 года. По итогам сезона Миранчук удостоился национальной премии «Первая пятерка», став лучшим молодым футболистом России.

В летнее межсезонье футболистом интересовался ряд европейских клубов, «Андерлехт», а также представители испанского и английского чемпионатов. Алексей остался в Москве, а работавшая президентом «Локомотива» Ольга Смородская назвала сумму отступных за игрока — 20 миллионов евро.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Сезон-2015/16 стал для Миранчука первым полноценным в основном составе «Локо». Он принял участие в 27 матчах чемпионата и двух матчах Кубка России, в лиге забил два гола и отдал две голевые передачи.

В 2015 году Алексей провел первые встречи в еврокубках. 1 октября хавбек дебютировал в Лиге Европы в игре со «Скендербеу» (1:1), а 5 ноября в матче с «Бешикташем» (1:1) забил свой первый мяч. Также Миранчук участвовал во встречах со «Спортингом» 26 ноября (2:4) и «Скендербеу» 10 декабря (3:0). «Локомотив» прошел в 1/16 финала и встретился с «Фенербахче», полузащитник принял участие в обеих играх (0:2, 1:1).

В сезоне-2016/17 Миранчук во второй раз стал обладателем Кубка России. В финальном матче игрок провел на поле все 90 минут и забил второй гол в ворота «Урала» на 90-й минуте. Всего в этом сезоне Алексей сыграл в 34 матчах в чемпионате и Кубке, забил пять мячей и отдал пять голевых передач (в лиге — 29 игр и три мяча). Успехи в чемпионате позволили полузащитнику впервые попасть в список 33 лучших футболистов РПЛ (третье место на своей позиции).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В сезоне-2017/18 «Локомотив» стал главным открытием года и выиграл золотые медали чемпионата России. После триумфа главный тренер команды, легенда клуба Юрий Семин не скрывал, что ему стоило немалых усилий сохранить братьев Миранчуков в комнаде — например, Алексею поступали выгодные предложения из «Зенита» и «Рубина».

«За счет футбола [удалось уговорить остаться]. Думаю, они не жалеют об этом. Это наше личное [то, что я им сказал тогда]. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них до последнего боролся. Ходил по кабинетам, и мы все вместе приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их уже из «Локомотива» ушло», — сказал Семин в интервью «СЭ» в мае 2018 года.

В чемпионском сезоне Миранчук в 30 матчах премьер-лиги забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Всего у хавбека 41 игра и восемь мячей (в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, где железнодорожники дошли до 1/8 финала и уступили будущему победителю турнира «Атлетико»). В октябре 2017-го полузащитник смог трижды отличиться в четырех матчах лиги и отдать одну голевую передачу, что принесло ему приз футболиста месяца в РПЛ. Миранчук впервые стал обладателем золотой медали чемпионата России и вошел под первым номером на своей позиции в список 33 лучших игроков чемпионата.

«Мы очень счастливы. На трибунах были наши с Лешей родители, и стать чемпионом на их глазах — дорогого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слезы, конечно, и улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался — все-таки болельщики смотрят», — сказал Алексей в интервью RT в мае 2018-го.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В сезоне-2018/19 Миранчук дебютировал в Лиге чемпионов — 18 сентября в матче против «Галатасарая» в Стамбуле (0:3). Полузащитник принял участие в шести матчах группового турнира и отметился двумя передачами — в двух играх с «Порту». Еще одним соперником «Локо» был «Шальке». Московский клуб потерпел пять поражений и одержал лишь одну победу — на своем поле над «Галатасараем» (2:0). В национальных турнирах Миранчук провел 38 матчей (30 — в чемпионате, семь — в Кубке России и один — в Суперкубке), забил пять мячей и отдал восемь результативных передач, в третий раз стал обладателем Кубка России. По итогам сезона хавбек в третий раз попал в список 33 лучших футболистов РПЛ, на этот раз он оказался на второй строчке в своем амплуа.

Перед сезоном-2019/20 в матче за Суперкубок с чемпионом РПЛ «Зенитом» «Локомотив» уступал со счетом 1:2, но голы Миранчука на 78-й и 81-й минутах принесли его клубу этот трофей в третий раз в истории и впервые с 2005 года. Сам автор победных мячей получил также приз лучшего игрока. Полузащитник провел самый результативный сезон в карьере — 32 матча (27 — в РПЛ, один — в Кубке России и четыре — в Лиге чемпионов), 16 голов (12, 2, 2) и семь передач.

Фото Global Look Press

Карьера Алексея Миранчука в «Аталанте» и «Атланте»

В летнее трансферное окно Миранчук перешел в клуб итальянской серии А «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. Сделка была оформлена 30 августа 2020- го, а контракт рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один и зарплатой 1,7 миллиона евро за сезон.

«Я рад находиться здесь. Я следил за «Аталантой» в Лиге чемпионов, смотрел за их игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба и добиваться титулов. Я мечтал играть в сильном чемпионате», — сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу клуба из Бергамо в сентябре 2020-го.

Первый матч в итальянском клубе Миранчук провел 21 октября в групповом турнире Лиги чемпионов против «Мидтьюланна» (4:0). Россиянин появился на поле на 80-й минуте, а на 89-й забил первый мяч в новой команде.

Миранчук дебютировал в серии А 8 ноября в матче против «Интера» (1:1). Алексей на 59-й минуте заменил Руслана Малиновского и на 79-й забил первый гол в чемпионате Италии. Впервые в стартовом составе бергамасков россиянин появился 14 января 2021 года — в матче Кубка Италии с «Кальяри» (3:1) — и отметился голом на 43-й минуте.

Миранчук непросто адаптировался в системе игры итальянского тренера Джан Пьеро Гасперини. За два сезона в «Аталанте» россиянин принял участие в 56 матчах (44 — в серии А, четыре — в Кубке Италии и восемь — в еврокубках), забил девять голов и сделал девять голевых передач. Футболист редко проводил на поле все 90 минут, в сезоне-2021/22 стал все реже попадать в состав.

Фото Global Look Press

11 августа 2022 года полузащитник сборной России перешел в «Торино» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Тренером команды из Турина на тот момент был Иван Юрич, который учился у Гасперини и поддерживал с ним хорошие отношения. Юрич видел в Миранчуке одного из двух игроков на позиции «под нападающим». Хавбек отметился голом в первой же игре — 13 августа против «Монцы». Алексей был одним из ключевых футболистов «быков», провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

После окончания аренды Миранчук вернулся в клуб из Бергамо. Футболист предпринял новую попытку закрепиться в основном составе, но больше игрового времени получал в матчах с командами из второй половины таблицы. В январе 2024-го хавбек был признан игроком месяца в «Аталанте», за пять матчей забив два гола и сделав две результативные передачи.

Клуб из Бергамо провел успешную еврокампанию и выиграл первый трофей — в Лиге Европы. В финале команда Гасперини победила «Байер» (3:0), нанеся новому чемпиону Германии первое в сезоне поражение. Россиянин внес свой вклад в успех бергамасков, но в решающем матче остался в запасе. Всего в сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 32 матчах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач (в Лиге Европы — 10 матчей, четыре передачи).

Фото Global Look Press

Летом 2024 года полузащитник подписал контракт с американским клубом МЛС «Атланта Юнайтед». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Соглашение игрока рассчитано до конца 2027 года.

«Хотел, во-первых, попробовать себя в Европе — и эту мечту осуществил. А в процессе выступлений в Италии захотел выиграть трофей — это можно назвать мечтой или как-то иначе, но задача такая появилась. И выиграл. Эти два пункта были моими целями, я их выполнил. В Италии я провел четыре с половиной хороших года. Приобрел классный опыт. И подумал — а почему нет? Почему не принять это решение? Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать новых людей, культуру? Я открытый к этому человек, а жизнь в футболе не такая длинная», — сказал игрок в интервью «СЭ» в сентябре 2024-го.

Миранчук дебютировал в МЛС 25 августа 2024-го в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Свой первый гол в лиге футболист забил в игре против лидера — клуба «Интер Майами» (2:2), за который выступает Лионель Месси. Россиянин отметился эффектным ударом из-за штрафной в концовке игры.

«Атланта» до последнего боролась за попадание в плей-офф и по итогам регулярного чемпионата заняла девятое место, которое позволило продолжить борьбу за Кубок МЛС через раунд плей-ин. Обыграв «Монреаль» (2:2, пенальти 5:4), команда Миранчука вышла в 1/8 финала на «Интер Майами».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера Алексея Миранчука в сборной России

Впервые Миранчук получил вызов в юношескую сборную России в 2012 году на тренировочный сбор перед международным турниром «Мемориал Гранаткина». Алексей сыграл во всех пяти матчах соревнования и вместе со сборной одержал победу в турнире. Россияне в группе обыграли Латвию, сыграли вничью с Грецией и Словенией, в полуфинале и финале победили Украину и команду Санкт-Петербурга.

Миранчук дебютировал в молодежной сборной России 6 сентября 2013 года после выхода на замену в матче со Словенией.

Игрок попадал в расширенный состав первой сборной России с 17 лет, но получил приглашение на сбор через два года. Алексей дебютировал в национальной команде 7 июня 2015 года в товарищеском матче со сборной Белоруссии. Полузащитник вышел на замену на 71-й минуте и забил победный гол (4:2).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Миранчук вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира-2018. Принял участие в одной игре — заключительной встрече группового турнира с Уругваем (0:3). За участие в турнире вместе с другими игроками национальной команды Алексей удостоился почетной грамоты Президента России за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения.

Алексей принял участие в пяти матчах и отметился голом в ворота Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Вошел в окончательную заявку сборной на финальный турнир, который был отложен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 прошел в нескольких городах разных стран континента, в том числе в Санкт-Петербурге. Миранчук участвовал во всех трех играх россиян в группе — против сборных Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). На его счету — победный гол в ворота финнов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Алексея Миранчука

Командные

чемпион России («Локомотив» — 2017/18)

обладатель Кубка России («Локомотив» — 2014/15, 2016/17, 2018/19)

обладатель Суперкубка России («Локомотив» — 2019)

победитель Лиги Европы УЕФА («Аталанта» — 2023/24)

Личные

лучший молодой футболист чемпионата России (2013/14)

лучший молодой футболист России (премия «Первая пятерка» — 2015)

в списке 33 лучших футболистов РПЛ (№1 — 2017/18, 2019/20, №2 — 2018/19, №3 — 2016/17)

Почетная грамота Президента России (2018)

лучший игрок Суперкубка России (2019)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Алексея Миранчука

Миранчук с 2013 года на протяжении трех лет встречался со светской дивой Томой Саркисян. Свахой в отношениях этой пары выступила Ольга Бузова — подруга Саркисян и бывшая жена одноклубника Алексея Дмитрия Тарасова.

Девушка была на 10 лет старше футболиста, она начала задумываться о семье и детях, а спортсмен — о карьере. В итоге отношения завершились разрывом.

Миранчук вскоре начал встречаться со стилистом Дариной Ведменской. Этот роман продлился недолго, Алексей вновь предпочел карьеру отношениям.

Еще одной спутницей футболиста была Соня Алендер. Девушка приходила на его матчи, сопровождала на шоу Ивана Урганта и свадьбе все того же Дмитрия Тарасова. Пара распалась из-за несовместимости характеров, по словам самого футболиста.

Фото соцсети

Миранчук несколько лет состоит в отношениях с Еленой Максимовой. Обстоятельства знакомства молодых людей широкой общественности неизвестны. Фанаты узнали про их отношения после выпуска программы Нобеля Арустамяна на YouTube о жизни игрока в серии А.

Свои серьезные намерения Миранчук продемонстрировал, пригласив девушку переехать с ним вместе в Италию. В Бергамо паре пришлось привыкать к другому образу жизни.

«Сначала я была в легком шоке, не понимала, что поменялось. С Лешей после тренировок в «Локомотиве» мы куда-то шли все время, был классный новый досуг. Леша после тренировок в «Аталанте» — зашел, сел, уснул. Вообще не бывает по-другому. Говорит, сегодня была сложная тренировка. Но так сложно каждый день. Я вижу, что это небо и земля и ему теперь надо больше времени на восстановление», — рассказывала Максимова в интервью Нобелю Арустамяну.

Алексей и Елена завели котенка, в свободное время они собирали пазлы, рисовали. В 2023 году девушка похвасталась в своих социальных сетях обручальным кольцом, которое ей подарил футболист, и подписала: «Мое навечно». Свадьбы, насколько известно, пока не было.

С лета 2024 года пара живет в Аталанте. После переезда в США влюбленные столкнулись с трудностями быта. Алексей рассказывал, что первое время была проблема с тем, что в их арендованном доме просто не было мебели. В начале октября уже Елена была недовольна сроками доставки купленных ими телевизоров.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Все услуги стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали и теперь будут 5 октября... Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете суперсервис, где товар везут почти две недели. Магазин, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать. В Италии сами устанавливали за 0 евро. А еще кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце января», — жаловалась Елена в своих соцсетях.

Несмотря на все проблемы, футболист «Атланты» рад переезду в новую страну. Привлекает его местный спортивный ажиотаж.

«Я никогда раньше не был в Америке, даже как турист. Мне кажется, что Атланта — очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами — по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны — все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису. Да [оценил здешние налоги и что ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают сумму к оплате,], это во-первых. А во-вторых — если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать. Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал», — рассказал Миранчук в интервью «СЭ» в сентябре 2024-го.

Фото Getty Images

Сколько зарабатывает Алексей Миранчук

Базовый оклад Миранчука в МЛС составляет 2,4 миллиона долларов в год. С учетом всех бонусов — 3,7 миллиона. Зарплата Алексея попадает под ряд налогов — федеральный подоходный налог (34,82%), налог штата Джорджия (5,72%) и социальные отчисления (2,56%). В итоге от базового оклада остается 1,4 миллиона — столько же, сколько у него в год выходило после вычета налогов в «Аталанте».

Миранчук является самым высокооплачиваемым футболистом «Атланты». На втором месте Стиан Грегерсен, цифры норвежца с учетом всех бонусов и до вычета налогов — 1,1 миллиона долларов в год.

Фото Виталий Тимкив, архив «СЭ»

Интересные факты про Алексея Миранчука

Алексей и Антон в детстве были настолько похожи, что их путала даже мать. Однажды Миранчуки едва не пропустили матч, когда в документах на визу одного по ошибке вклеили фото другого и остановили обоих на границе.

Увлечением братьев долгое время были компьютерные игры, в частности серия Call of Duty.

Алексей выделил знаменитостей, с которыми хотел бы пообщаться, — Майкл Джордан и Дензел Вашингтон.

Социальные сети Алексея Миранчука