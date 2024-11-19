Полузащитник «Атланты» ответил на вопросы журналистов.

«Мне нравится, что в сборной России все сфокусированы. Нет расхлябанности!»

— Как тебе атмосфера в сборной России?

— Очень хорошая, мне нравится. Чувствую себя комфортно, все друг с другом общаются, делятся, что происходит в клубах.

— Как оценишь игру с Брунеем?

— Забили рекордное количество мячей, все сделали свою работу хорошо. Понятно, что с командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но все остаются сфокусированными, это мне нравится! Важно отношение — нет расхлябанности!

— Мечтаешь ли снова поиграть с братом в одной команде?

— Близится Новый год. И это будет одно из желаний, которое я загадаю.

— Следишь за выступлениями «Локомотива»? Как тебе Алексей Батраков?

— Это естественно, что сейчас все о нем говорят. Человек в юном возрасте — один из лидеров чемпионата и своей команды. Он поймал свой вектор и удачу. Я понимаю его состояние, когда все идет, все забивается и отдается. Ты получаешь большое удовольствие от футбола.

Но есть и другая сторона — поддерживать этот уровень непросто, а он задрал очень высокую планку. Желаю ему получать удовольствие в каждый из периодов карьеры.

Как?то плотно пообщаться не удалось. Но я увидел, что он очень хороший и воспитанный парень. С правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки.

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«В США чувствую себя комфортно»

— Чего тебе не хватает в США? Может, русской кухни?

— Нашел там один большой магазин, где продается вся наша еда, частенько закупаемся и готовим дома. Обустроился, чувствую себя комфортно, есть все условия. Чего-то незаурядного нет. Все базовое имеется, чувствую себя хорошо.

— Как готовился к встрече с Лео Месси? Майками поменялись?

— Таких мыслей не было. Я с юных лет играл против хороших футболистов, но не хотел брать футболки. Может, стеснялся.

— И каково играть против Месси?

— Играть против Лео и в целом такой команды — одно удовольствие. Сразу виден уровень футболистов. А таких, как Месси, можно по пальцам пересчитать. Поэтому наслаждался игрой. Рад, что смогли их выбить из плей-офф, потому что в окружении и в СМИ многие говорили, что шансов у нас мало. Хорошо, что получилось доказать обратное.

— Кто из россиян мог бы заиграть в МЛС?

— Называть имена не хотелось бы. У нас много качественных футболистов. Но первое, что сразу приходит в голову, — в США все-таки едут после 30 лет, под закат карьеры. Поэтому сперва посоветовал бы попробовать себя где-нибудь в Европе. Там выше конкуренция, другой футбол. [Лучше] сначала пройти через Европу, а потом уйти в МЛС. Перед чемпионатом мира лига продолжит развиваться, будет еще интереснее.