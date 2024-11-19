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«Играть против Месси — одно удовольствие! Рад, что выбили «Интер Майами». Алексей Миранчук — о сборной России и США

Алексей Миранчук рассказал о жизни в США
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук.
Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитник «Атланты» ответил на вопросы журналистов.

«Мне нравится, что в сборной России все сфокусированы. Нет расхлябанности!»

— Как тебе атмосфера в сборной России?

— Очень хорошая, мне нравится. Чувствую себя комфортно, все друг с другом общаются, делятся, что происходит в клубах.

— Как оценишь игру с Брунеем?

— Забили рекордное количество мячей, все сделали свою работу хорошо. Понятно, что с командами не первого сорта можно играть на одной ноге. Но все остаются сфокусированными, это мне нравится! Важно отношение — нет расхлябанности!

Алексей Миранчук празднует гол в&nbsp;матче Евро-2020 Россия&nbsp;&mdash; Финляндия (1:0) 16&nbsp;июня 2021 года в&nbsp;Санкт-Петербурге. Биография Алексея Миранчука: история российского легионера из Америки

— Мечтаешь ли снова поиграть с братом в одной команде?

— Близится Новый год. И это будет одно из желаний, которое я загадаю.

— Следишь за выступлениями «Локомотива»? Как тебе Алексей Батраков?

— Это естественно, что сейчас все о нем говорят. Человек в юном возрасте — один из лидеров чемпионата и своей команды. Он поймал свой вектор и удачу. Я понимаю его состояние, когда все идет, все забивается и отдается. Ты получаешь большое удовольствие от футбола.

Но есть и другая сторона — поддерживать этот уровень непросто, а он задрал очень высокую планку. Желаю ему получать удовольствие в каждый из периодов карьеры.

Как?то плотно пообщаться не удалось. Но я увидел, что он очень хороший и воспитанный парень. С правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки.

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук
Фото Getty Images

«В США чувствую себя комфортно»

— Чего тебе не хватает в США? Может, русской кухни?

— Нашел там один большой магазин, где продается вся наша еда, частенько закупаемся и готовим дома. Обустроился, чувствую себя комфортно, есть все условия. Чего-то незаурядного нет. Все базовое имеется, чувствую себя хорошо.

— Как готовился к встрече с Лео Месси? Майками поменялись?

— Таких мыслей не было. Я с юных лет играл против хороших футболистов, но не хотел брать футболки. Может, стеснялся.

Игроки &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук (№ 59) и&nbsp;Бартош Слиш (№ 6) против капитана &laquo;Интер Майами&raquo; Лионеля Месси в&nbsp;матче 10&nbsp;ноября 2024 года. «Атланта» с Миранчуком не боялась Месси и Суареса. И потому выбила их из плей-офф

— И каково играть против Месси?

— Играть против Лео и в целом такой команды — одно удовольствие. Сразу виден уровень футболистов. А таких, как Месси, можно по пальцам пересчитать. Поэтому наслаждался игрой. Рад, что смогли их выбить из плей-офф, потому что в окружении и в СМИ многие говорили, что шансов у нас мало. Хорошо, что получилось доказать обратное.

— Кто из россиян мог бы заиграть в МЛС?

— Называть имена не хотелось бы. У нас много качественных футболистов. Но первое, что сразу приходит в голову, — в США все-таки едут после 30 лет, под закат карьеры. Поэтому сперва посоветовал бы попробовать себя где-нибудь в Европе. Там выше конкуренция, другой футбол. [Лучше] сначала пройти через Европу, а потом уйти в МЛС. Перед чемпионатом мира лига продолжит развиваться, будет еще интереснее.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
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