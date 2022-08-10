Слово за слово: как Ярцев выгонял из сборной Мостового

История конфликта тренера Георгия Ярцева и игрока Александра Мостового, повлекшая за собой отъезд футболиста из расположения сборной. И все это посреди чемпионата Европы 2004 года.

«Это плевок в сторону всей команды»

Громкая новость об отъезде Александра Мостового из сборной оказалась на всех первых полосах прямо накануне матча группового этапа с Португалией. Это было 15 июля 2004 года.

«Это не отчисление, а освобождение. То, что сделал Мостовой, расцениваю не иначе как плевок в сторону команды. Моя ошибка в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось. Возможно, он думает, что является лидером команды. Однако я так не считаю. Настоящие звезды — Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали — например в Уэльсе. А критику его я не приемлю — он не тренер, чтобы давать подобные оценки. Я специально взял сутки на размышление, чтобы решение не выглядело эмоциональной вспышкой Ярцева. Больше этого человека для меня не существует», — ярко подытожил на пресс-конференции все вопросы касательно Мостового Георгий Ярцев.

Давайте вернемся на несколько лет назад. В сентябрь 2002 года, когда сборная России играла отборочные матчи к Евро-2004. Мы находились в группе со Швейцарией, Ирландией, Албанией и Грузией. У руля команды был Валерий Газзаев, а Мостовой находился за бортом национальной команды. Главному тренеру полузащитник был абсолютно неинтересен.

С сентября 2002 по июнь 2003 года сборная России сыграла пять матчей: дважды победила, дважды проиграла, заработала одну ничью. Такие результаты не удовлетворили руководство, и Газзаева отправили в отставку, а на его место пригласили Ярцева.

На счету у нашей команды было семь очков. Шансы пролететь мимо Евро-2004 более чем реальные. До конца отбора три матча. Все карты отданы в руки Ярцева, который и решает вернуть в сборную Мостового. Чутье или что-то другое подсказало главному тренеру так поступить — решение полностью оправдало себя. Мостовой повел за собой команду. Две победы, в одной из них полузащитник отметился голом и передачей, и одна ничья — Россия заняла второе место в группе и отправилась в стыки.

В стыковых матчах был побежден Уэльс и заработана путевка на Евро-2004, а для Мостового гарантировано место в команде.

Футболисты сборной России на Евро-2004. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Евро-2004

Но с самого начала России не везло. Она попала в группу А, где компанию ей составили Португалия, Испания и Греция. По воспоминаниям Мостового, которые он оформил в автобиографию «По прозвищу Царь», внутри команды атмосфера тоже была накалена.

«Перед самым стартом чемпионата Европы, когда мы уже приехали в Португалию, напряжение в команде только возросло. Руководство придиралось ко всем мелочам. Если игроки брали себе за завтраком лишний кусок торта, к ним тут же с испуганными глазами подбегал доктор:

— Что вы делаете? Положите обратно.

Ярцев выплескивал свое напряжение на футболистах в тренировочном процессе. Команда на 90 процентов состояла из молодых игроков, и они вынуждены были все терпеть — и тон главного тренера, и «матюки» в его исполнении", — пишет в своей книге Мостовой.

Наступило 12 июня — день игры с испанцами, в которой случилось поражение (0:1). На послематчевой пресс-конференции Ярцев так объяснил причины неудачи:

«Не сумели разобраться в обороне. При этом упрекать кого-то в том, что он не хотел играть, было бы несправедливо. Да и вообще не в моих правилах перекладывать вину за поражение на футболистов. Некоторые игроки рвались сыграть со сборной Испании, но выглядели очень бледно. Почему так произошло? Наверное, мы немного испугались соперника. Кроме того, давили на сознание желтые карточки, полученные в первом тайме. Игроки боялись идти вперед, атаковать, активно бороться».

После матча журналисты в микст-зоне выловили и Мостового, у которого, как оказалось, было совсем другое видение причин поражения:

«Мы не могли сегодня выиграть, так как нагрузки, которые тренерский штаб предложил нам на тренировках, чрезмерны. Мы еле бегали по полю, особенно в последние минуты. Сейчас я очень зол и расстроен результатом матча. Не думаю, что мы можем продолжить борьбу на чемпионате Европы. Шансов на это практически нет».

Испанское издание Marca процитировало футболиста следующим образом:

«Во втором тайме мы очень сильно устали. Голова функционировала хорошо, но ноги не бежали. Мы очень много тренировались и были как будто мертвые. Наверное, нужно было готовиться в другой манере. Думаю, что не сможем выйти из группы».

В общем, очевидно, что имели место трудности перевода. Но в любом случае все усмотрели в его словах камень в огород главного тренера.

Александр Мостовой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Собирай вещи и уезжай»

За ночь скандал превратился из небольшого снежка в лавину, обрушившуюся на Мостового. Ему позвонил пресс-атташе Александр Чернов. Диалог был следующий:

«— Что ты там наговорил после матча?

— Ничего особенного, — отвечаю.

— В интернете написали, что ты в пух и прах разнес Ярцева. Заявил, что Жора как тренер никакой«, — приводит разговор в своей книге Мостовой.

Через полчаса на пороге номера появился и сам главный тренер.

«— Как ты мог такое про меня сказать? — с порога кричит он.

— Что именно?

— Не придуривайся! Уже все о твоем интервью знают.

— Про вас я ничего не говорил. Сказал только, что мы плохо сыграли. Ну, так мы действительно выглядели неважно.

— Все, собирай свои вещи и уезжай. Я тебя видеть в команде больше не хочу!

— Ладно, ваше решение.

Спорить — бесполезно. Я все-таки неплохо изучил людей и понимаю, кому можно что-то доказать, а кому — нет. Пусть ситуация, на мой взгляд, и не стоила выеденного яйца. Да, я сказал про недоработки в тренировочном процессе. Ясно, что это упреки в адрес тренера. Другой вопрос, как преподнести эти слова. А преподнесли их не в самом выгодном для меня свете«, — вспоминает в «По прозвищу Царь» Мостовой.

Далее на пресс-конференции Ярцев рассказал об «освобождении» Мостового из сборной, а пресс-атташе сборной поставил во всей этой истории точку:

«Лидер сборной не имеет права сомневаться в перспективах своей команды, тем более делать это через иностранную прессу».

После отъезда Мостового команда проиграла Португалии (0:2) и выиграла у Греции (2:1), заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы. Единственная ложка меда во всей этой истории — победа над греками, которые и стали победителями Евро-2004.

Для Мостового та игра с испанцами стала последней за сборную России. После отъезда из национальной команды он сменил свой клуб — «Сельту» на «Алавес», провел одну игру и завершил профессиональную карьеру. Насколько известно, у игрока были проблемы со здоровьем (боли в спине). А об итогах турнира Мостовой написал в своей книге:

«Я уверен, что Ярцев заранее хотел меня убрать. Но долго не представлялось подходящего случая. Как ни крути, я обладал в команде определенным авторитетом. И это Ярцеву не нравилось. Поэтому и Онопко он не взял на турнир. Он видел, что ребята тянулись к нам. А люди такой культуры, как Ярцев, воспринимают такие вещи в штыки. Он нервничал из-за того, что нас ребята уважали больше. Не нравилось Ярцеву, очевидно, и то, как я реагировал на его манеру орать на тренировках. Нет, я ничего ему не говорил, но по моему виду прекрасно было понятно, как я к этому отношусь».

Для Ярцева история в сборной завершилась в 2005 году после ничьей с Эстонией (1:1) в отборе на ЧМ-2006.

Георгий Ярцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Обид и недомолвок не осталось»

Новым поводом вспомнить тот конфликт стала ужасная новость: в июле 2022 года не стало Ярцева.

«Совершенно ужасная история, я узнал ее не в Москве, а из череды сообщений и звонков, которые пришли на телефон. Если честно, я даже испугался, звонок за звонком. В какой-то момент человек, который был рядом, сказал, что Ярцев умер. Я сказал: да ладно, не может быть?! После этого начал брать в руки телефон и не знал, что ответить. Потом собрался и взял себя в руки, начал отвечать. Страшно, что происходит», — поделился Мостовой в телеинтервью.

Мостовой вспомнил тот конфликт и рассказал, что ни разу не возвращался к нему после того Евро, а главное — смог наладить отношения с Ярцевым.

«У нас были непростые отношения в период, когда я был игроком, а он — главным тренером сборной. К счастью, потом отношения наладились, мы пересекались, всегда виделись и хорошо общались. То, что я услышал, вводит в ступор. Когда любой человек уходит из жизни — это страшно. Могу честно сказать, мы долгое время не виделись и не общались ввиду того, что после того Евро я долго жил в Испании. Хотя после той истории закончилась моя карьера в сборной, к сожалению для многих, и меня в том числе. После этого, лет через пять, мы встретились в Москве на какой-то игре, тепло общались и на эту тему не разговаривали и к ней не возвращались. Были моменты, что кто-то хотел задеть этим, но мы правильно реагировали, не встревали в это и все. Часто общались и виделись, все ушло в прошлое. Обид и недомолвок не осталось», — рассказал Мостовой в телеинтервью.