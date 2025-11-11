Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

Сборная России: результаты последних матчей

В 2025-м команда Валерия Карпина провела восемь товарищеских матчей. В марте российские футболисты с одинаковым счетом 5:0 разгромили Гренаду и Замбию.

В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Белоруссию (4:1).

В сентябре Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1).

В октябре сборная России в Волгограде обыграла Иран (2:1), а в Москве разгромила Боливию (3:0).