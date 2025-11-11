Футбол
12 ноября, 22:05

Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

BetBoom товарищеский матч национальной команды.

Новое Ранее
11 ноября, 22:20

В среду, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

12 ноября, 22:06

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

12 ноября, 22:05

15 ноября команда Валерия Карпина проведет последний матч в 2025 году. Российские футболисты в Сочи сыграют против сборной Чили.

12 ноября, 22:05

Сборная России упустила победу над Перу

90+8-я минута. 1:1 — итог товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Матч окончен. Отнюдь не товарищеская игра. Матч был наполнен жесткими стыками, что подтверждают желтые карточки. В первом тайме забил Александр Головин, а в конце второго тайма отличился перуанец Валера.

12 ноября, 22:04

90+7-я минута. Теперь Сафонова потолкали в его же штрафной — после удачной игры на выходе.

12 ноября, 22:02

90+6-я минута. Жесткий подкат Кругового — сзади под соперника в компенсированное время. Рейне досталось. Это желтая карточка!

12 ноября, 22:01

90+5-я минута. Уже и маленькие футбольные хитрости использует перуанский голкипер. Ничья для него, видимо, — неплохой результат.

12 ноября, 22:00

90+4-я минута. Еще один угловой заработали россияне. Удар Батракова из штрафной был заблокирован.

12 ноября, 22:00

90+4-я минута. Батраков сделал подачу на ближнюю штангу — перуанцы отбились. Не удалось Алексею как следует поднять мяч.

12 ноября, 21:59

90+3-я минута. Бевеев справа выполнил подачу, Садулаев попытался пробить в касание — помешал соперник. Угловой будет.

12 ноября, 21:57

90+2-я минута. Шесть минут было добавлено ко второму тайму. Есть вероятность, что победитель сегодня все-таки будет выявлен.

12 ноября, 21:57

90+1-я минута. Удар в створ в исполнении Тюкавина — перуанский голкипер надежен.

12 ноября, 21:56

90-я минута. Глушенкова показали, который сидит на скамейке резервистов. Вполне вероятно, что его сегодня и не хватило в атаке.

12 ноября, 21:55

89-я минута. Россияне отбились после углового соперника. Матч выходит на финишную прямую.

12 ноября, 21:54

87-я минута. Валера справа оказался во вне игры. Перспективно выглядел забег по флангу.

12 ноября, 21:53

86-я минута. Карточки сыпятся дальше. Ласо получил предупреждение за грубую игру, а кто-то из тренеров гостей за эмоции.

12 ноября, 21:51

85-я минута. Южноамериканцы владеют мячом на половине поля россиян. Неожиданная развязка назревает в Петербурге.

12 ноября, 21:50

84-я минута. И перуанцы на кураже несутся в атаку слева. Будто это не товарищеская игра, а матч плей-офф представительного турнира.

12 ноября, 21:48

Валера сравнял счет в матче Перу с Россией

82-я минута. ГООООЛ! 1:1. Сафонов, похоже, зевнул этот дальний удар. Перуанский Валера забил. Плотный удар левой ногой с метров 30-ти.

12 ноября, 21:47

81-я минута. «Катюшу» затянули российские болельщики на стадионе. Одна из запланированных акций на эту игру.

12 ноября, 21:46

80-я минута. Круговой в борьбе с Ласо, в атаке, упустил мяч за боковую.

12 ноября, 21:45

79-я минута. Чересчур сильный пас от Осипенко на Кругового. Атака левым флангом завершилась ничем.

12 ноября, 21:43

77-я минута. Головин заменен. На поле вышел Садулаев, а капитаном вместо Александра стал Миранчук.

12 ноября, 21:42

75-я минута. 45 536 зрителей присутствуют на этом матче в Санкт-Петербурге.

12 ноября, 21:41

74-я минута. За откидку мяча желтую карточку показали Бевееву. Концовка интригует.

12 ноября, 21:39

73-я минута. Долгожданный момент у ворот гостей. Миранчук бил из штрафной левой ногой в дальнний угол — Гальесе потащил.

12 ноября, 21:37

71-я минута. Теперь слева неплохо открылся Головин. Он сместился к центру, вошел в штрафную и ударил — перуанцы заблокировали.

12 ноября, 21:37

70-я минута. Падение Миранчука в чужой штрафной — судья никак не отреагировал. Отметим двоечку с Тюкавиным.

12 ноября, 21:36

70-я минута. Да, уже минуты три южноамериканцы что-то конструируют в атаке. Проигрывать не хочется даже в товарищеском матче.

12 ноября, 21:34

69-я минута. Перуанцы сокращают отставание по владению мячом.

12 ноября, 21:33

67-я минута. Свежий Тюкавин слева хорошо открылся, сделал подачу в центр штрафной — недостаточно высоко поднял мяч.

12 ноября, 21:31

65-я минута. Черников, Тюкавин и Круговой вышли на поле. Сразу тройная замена у Карпина. Умяров, Горшков и Сергеев покинули игру.

12 ноября, 21:31

64-я минута. Гальеса умело сыграл на выходе после подачи углового. Хорош и перуанский голкипер.

12 ноября, 21:29

63-я минута. Спасение вратаря Перу! Контратаку разогнали россияне. Хорошую атаку! Головин, Батраков и Сергеев участвовали. Иван бил в завершении — Гальеса руками изменил траекторию мяча. Лишь угловой.

12 ноября, 21:28

62-я минута. Миранчук в чужой штрафной показывал неплохую технику. Лишнее движение — мяч отобран. Повторим: защита Перу достаточно обучена.

12 ноября, 21:28

62-я минута. Падение Головина близ угла чужой штрафной — свисток рефери молчит.

12 ноября, 21:28

61-я минута. Сафонов, находясь под давлением соперника, выбил мяч далеко в поле.

12 ноября, 21:26

60-я минута. Сразу тройная замена произошла у перуанцев. Может быть, с атакой ситуация у них улучшится.

12 ноября, 21:25

59-я минута. Бевеев жестко встретил Лопеса. Карточки нет, свисток судьи молчит. Играть можно.

12 ноября, 21:24

58-я минута. Норьега получил желтую карточку. Товарищеский матч уже давно приобрел статус боевого.

12 ноября, 21:24

56-я минута. Пожалуй, лишний ответный пас от Сергеева на Миранчука. Эпизод в штрафной гостей. Перуанцы вновь отбились.

12 ноября, 21:22

55-я минута. Попытка заброса вперед — Сергеев проигрывает борьбу защитнику. Мяч у вратаря.

12 ноября, 21:20

54-я минута. Еще один жесткий стык — досталось Батракову. Это Конча смело шел в борьбу.

12 ноября, 21:19

53-я минута. И еще одно нарушение — почти что в центральном круге от Мелехина. Фол в воздухе.

12 ноября, 21:18

52-я минута. Опять желтая карточка у россиян. Батракова наказали за грубость.

12 ноября, 21:17

50-я минута. Обводящему удару Батракова не хватило точности. Отметим, что по ходу этой атаки сразу двое россиян оказались на газоне — Мелехин и Миранчук.

12 ноября, 21:16

49-я минута. Мелехин теперь стал жертвой борьбы. Как и в первом тайме, единоборства доминируют над футболом.

12 ноября, 21:14

48-я минута. Миранчук в центре поля сорвал атаку перуанцев. Фол после потери мяча партнерами.

12 ноября, 21:12

47-я минута. Вахания был заменен в перерыве. На поле появился Бевеев. Теперь ауты хозяев приобретут дополнительную остроту.

12 ноября, 21:11

46-я минута. Возобновился матч в Санкт-Петербурге. Впереди второй тайм. С мячом российские футболисты.

12 ноября, 20:54

Сборная России после первого тайма обыгрывает Перу

45+1-я минута. Окончен первый тайм в Санкт-Петербурге. 1:0 в пользу сборной России. Особых голевых моментов-то и нет. Единственный гол — результат грубой ошибки гостей в собственной штрафной. Весьма умело обороняются перуанцы. Впрочем, с защитой и у хозяев все в порядке. Посмотрим, что будет после перерыва.

12 ноября, 20:54

45-я минута. Сергеев получил болезненный удар по затылку, но игру Иван продолжает.

12 ноября, 20:52

43-я минута. Пас из глубины от Осипенко на Миранчука — Алексею не удалось до мяча добраться.

12 ноября, 20:51

42-я минута. Перуанцам не удалось пройти эшелонированную полузащиту россиян, но аут заработан.

12 ноября, 20:50

41-я минута. Долгожданный, но неточный удар от россиян — Миранчук не попал в створ из-за пределов штрафной.

12 ноября, 20:49

40-я минута. Вахания на бровке сбил Кончу. Перуанец показал, что ему больно, но карточки нет. Илья извинился.

12 ноября, 20:48

39-я минута. Вахания справа навешивал — Миранчук головой едва-едва коснулся мяча. Удар не получился.

12 ноября, 20:47

38-я минута. Головин слева навесил на Миранчука — плохо Алексей подработал мяч, тут же его накрыли.

12 ноября, 20:46

37-я минута. Фол на чужой половине поля от Сергеева. Лопес оказался на газоне.

12 ноября, 20:45

36-я минута. Миранчук и Батраков прорывалась по центру — судорожно играла защита гостей, но все-таки выстояла. Пожалуй, Батракову следовало нежнее принимать мяч при первом касании.

12 ноября, 20:44

35-я минута. Сергеев долго держал мяч, поэтому один в один не смог пройти соперника. Эффектный подкат — мяч из-под ног Ивана выбит.

12 ноября, 20:43

34-я минута. Группа из пяти перуанцев уже достаточно энергично разминается. Похоже, что это все-таки усиление на второй тайм.

12 ноября, 20:42

33-я минута. Вновь Сафонов с мячом. Очередной безадресный заброс в исполнении гостей.

12 ноября, 20:41

32-я минута. Всю ширину поля используют гости, чтобы взломать защиту россиян. Не получается.

12 ноября, 20:39

30-я минута. Полчаса футбола позади. Забитый мяч — единственный голевой эпизод игры. Нужно отдать должное гостям, что обороняются они в целом достаточно уверенно.

12 ноября, 20:37

29-я минута. Ударом издали проверили бдительность Сафонова, с которой все в порядке. Впрочем, и прозвучал свисток судьи — ранее был фол на Батракове.

12 ноября, 20:36

28-я минута. Передержал мяч в центре поля Мелехин, закинул мяч вперед — неточно.

12 ноября, 20:36

27-я минута. Падение Батракова на подступах чужой штрафной — свисток рефери молчит. Впрочем, сам Алексей внимание судьи не акцентировал.

12 ноября, 20:34

26-я минута. Умяров получил желтую карточку за разворот соперника в центральном круге. Срыв потенциально опасной атаки.

12 ноября, 20:34

25-я минута. Головин слева добрался до мяча, сделал пас на Батракова в штрафную, у которого брак.

12 ноября, 20:32

23-я минута. Попытка удара Головина со средней дистанции — перуанцы заблокировали.

12 ноября, 20:31

22-я минута. Перуанцы катали мяч на своей половине поля, заброс вперед — первым на мяче оказывается Сафонов.

12 ноября, 20:30

21-я минута. Гол Головина из логики игры особо не вытекал, но главное, что россияне наказали соперника за первую же серьезную ошибку. Один момент — один гол.

12 ноября, 20:29

20-я минута. Теперь-то южномериканцам нет смысла отсиживаться в обороне. Ждем еще более решительных действий от гостей в нападении.

12 ноября, 20:27

Головин открыл счет в матче сборных России и Перу

18-я минута. ГОООЛ! 1:0. Перуанцы грубо ошиблись в своей штрафной площади — вратарь и защитник неудачно разыграли мяч. Миранчук отобрал, катнул на Головина, который поразил цель с ближней дистанции.

12 ноября, 20:26

18-я минута. Миранчук справа навесил на дальнюю штангу — там никого из партнеров не оказалось.

12 ноября, 20:26

17-я минута. Проникающая передача от Батракова на Сергеева в чужую штрафную — перуанцы оперативно выбили мяч за лицевую.

12 ноября, 20:24

16-я минута. Есть удар в створ! Первый в матче. Конча бил низом со средней дистанции — Сафонов без проблем поймал мяч.

12 ноября, 20:23

15-я минута. Неожиданно много стыков для товарищеского матча. Лопес получил в лицо от Сергеева. Иван извинился.

12 ноября, 20:22

14-я минута. Перуанец Гарсес выбил мяч на угловой после прострела Миранчука.

12 ноября, 20:22

13-я минута. Осипенко на бровке завалил Угаррису. Мелкий фол, атака соперника сорвана.

12 ноября, 20:20

12-я минута. Серия аутов в пользу россиян на левом фланге атаки.

12 ноября, 20:19

11-я минута. Осипенко ошибся с обостряющей передачей. Счастье россиян, что перуанцы контратаку не развили.

12 ноября, 20:17

9-я минута. Миранчук бросал по правому флангу Ваханию — слишком сильно. Удар от ворот выполнил Гальесе.

12 ноября, 20:17

8-я минута. Пруцев придержал соперника на его половине поля. Это фол в атаке.

12 ноября, 20:16

8-я минута. Позиционная атака россиян продолжается. Еще и прострел Вахании справа был.

12 ноября, 20:16

7-я минута. Подача Головина слева — чересчур сильно, но мяч остался в поле.

12 ноября, 20:14

6-я минута. Пять минут сыграно. Первые выводы — южноамериканцы выглядят предпочтительнее, поцепче.

12 ноября, 20:14

5-я минута. Сафонов, а следом и защитники успешно выходят из-под прессинга перуанцев.

12 ноября, 20:13

4-я минута. Пас из глубины на Угаррису, которого четко держат российские защитники.

12 ноября, 20:12

3-я минута. Гости неспешно вводят мяч из аута. До остроты, которой обладают ауты условного Бевеева, им далековато.

12 ноября, 20:12

2-я минута. Впервые голкипер Гальесе вступил в игру — Вахания с фланга простреливал.

12 ноября, 20:11

2-я минута. Пока что без атак россиян. Только сейчас хозяева завладели мячом в центре поля.

12 ноября, 20:10

Матч сборных России и Перу стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты южноамериканской сборной.

12 ноября, 20:04

Гимн России исполнила Татьяна Куртукова.

12 ноября, 20:01

Сейчас будут звучать национальные гимны. Сначала Перу, а потом и России.

12 ноября, 19:58

Гигантские флаги на поле развернуты. Футболисты выходят на газон из подтрибунного помещения.

12 ноября, 19:54

Группа «Комната культуры» спела про «Поезда».

12 ноября, 19:51

Разминка футболистов завершена. Впереди небольшая музыкальная программа.

12 ноября, 19:36

Футболисты сборной России за полчаса до начала матча начали разминку. Она продолжается.

12 ноября, 19:30

Стартовый состав Перу на матч с россиянами

Выбор Мануэля Баррето: Гальесе, Араухо, Гарсес, Норьега, Инга, Ласо, Лопес, Тавара, Конча, Угарриса, Кастро.

Запасные: Ромеро, Энрикес, Кабельо, Претель, Кастильо, Киспе, Кабрера, Рейна, Кеведо, Валера, Рейна, Видалес.

12 ноября, 19:06

Стартовый состав сборной России на матч с Перу

Выбор Валерия Карпина на игру: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

11 ноября, 17:55

Валерий Карпин: мнение о сборной Перу

Накануне товарищеской игры главный тренер сборной России поведал о желании успешно завершить календарный год.

«Настрой на игры с Перу и Чили, как всегда, максимальный. Хотелось бы порадовать болельщиков и проверить свои силы в заключительных матчах этого года — качественной игрой и положительным результатом», — сказал Карпин.

11 ноября, 17:50

Сборная Перу: результаты последних матчей

В 2025 году перуанцы сыграли семь встреч — одна победа при двух ничьих и четырех поражениях. Причем безвыигрышная серия южноамериканцев достигла шести встреч.

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Перу победила Боливию (3:1), сыграла вничью с Колумбией (0:0) и Эквадором (0:0), а также проиграла Венесуэле (0:1), Уругваю (0:3) и Парагваю (0:1).

В товарищеском матче 11 октября перуанцы уступили чилийцам (1:2).

11 ноября, 17:45

Сборная России: результаты последних матчей

В 2025-м команда Валерия Карпина провела восемь товарищеских матчей. В марте российские футболисты с одинаковым счетом 5:0 разгромили Гренаду и Замбию.

В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Белоруссию (4:1).

В сентябре Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1).

В октябре сборная России в Волгограде обыграла Иран (2:1), а в Москве разгромила Боливию (3:0).

11 ноября, 17:40

Где смотреть товарищеский матч Россия — Перу

Матч сборных России и Перу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

11 ноября, 17:35

Где и во сколько сыграет сборная России 12 ноября

Матч Россия — Перу состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по местному времени.

11 ноября, 17:30

Всем привет!

В среду, 12 ноября, сборная России по футболу сыграет против национальной команды Перу. Будем следить за событиями товарищеского матча онлайн. Присоединяйтесь!

  • Tokhir

    Проспал, Мотя!

    12.11.2025

  • Tokhir

    Ванек он и в Африке Ванек! Как можно было попасть во вратаря??? Катни в угол и все! Ёпта!!!

    12.11.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Фиг с тем, что Карпин делает из Динамо Ростов. Это проблема Динамо. Но когда Карпин и из сборной сделал Ростов, то это уже не идёт ни в какие ворота...

    12.11.2025

  • сергей топоров

    и тренер и вратарь хуета.

    12.11.2025

  • semenarsonist

    С поебдой!

    12.11.2025

  • Excalibur

    только хотел написать ))

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Чемодан, вокзал, эстония

    12.11.2025

  • рustot

    Стыдоба. Тьфу и растереть.

    12.11.2025

  • Criogenic

    Сафонов? Филимонов)))

    12.11.2025

  • shpasic

    Валера, верим!

    12.11.2025

  • Прораб.

    Иронизирует.

    11.11.2025

    • Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

