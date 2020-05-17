Звезда родилась: 18 лет назад в сборной России дебютировал Андрей Аршавин
Сегодня, 17 мая, исполнилось ровно 18 лет дебюту в сборной России Андрея Аршавина. 20-летний нападающий «Зенита» вышел в стартовом составе в полуфинальном матче коммерческого товарищеского турнира против Белоруссии (1:1, пенальти 4:5). На 62-й минуте его заменит Дмитрий Аленичев.
Аршавин входил в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира-2002, но в результате не попал в окончательный состав. В национальной команде он поиграет у восьми тренеров: Олега Романцева, Валерия Газзаева, Георгия Ярцева, Юрия Семина, Александра Бородюка, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло.
Всего Аршавин проведет за сборную России 75 матчей и забьет 17 голов в период с 2002 по 2012 год. «Звездным часом» футболиста станет Евро-2008, на котором он отметится двумя мячами в трех встречах, завоюет бронзовую медаль и войдет в символическую сборную турнира.
?? В этот день в 2002 году Андрей Аршавин дебютировал в составе сборной России!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 17, 2020
? @TeamRussia
Опишите Аршавина одним словом ? pic.twitter.com/ozxKmNrBkD