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Зобнин, Семенов и Кудряшов не полетят в Сербию

23:23
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) сказал, что защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин, очевидно, не полетят с командой на заключительный матч Лиги наций с Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде, а отправятся в расположение своих клубов. Все трое футболистов дисквалифицированы. (Дмитрий Гирин)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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