Зобнин, Семенов и Кудряшов не полетят в Сербию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Турцией (2:3) сказал, что защитники Андрей Семенов и Федор Кудряшов, а также полузащитник Роман Зобнин, очевидно, не полетят с командой на заключительный матч Лиги наций с Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде, а отправятся в расположение своих клубов. Все трое футболистов дисквалифицированы. (Дмитрий Гирин)