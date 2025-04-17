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Сегодня, 19:55

Зобнин о вызове Пруцева и невызове Умярова в сборную: «В команде шутили и прикалывались на эту тему»

Дарик Агаларов
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал «СЭ», как в команде шутили над хавбеком Наилем Умяровым из-за того, что он не попал в состав сборной России на матчи с Гренадой и Замбией.

— Вас не удивил невызов Умярова в сборную на фоне вызова Пруцева? Наиль ведь играет намного больше Данила.

— Этот вопрос точно не ко мне. Это надо спрашивать у главного тренера сборной.

— В команде это как-то обсуждали?

— Не обсуждали, только шутили и прикалывались.

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 27 матчей во всех турнирах за красно-белых, в которых отметился 2 голами. Футболист еще не провел ни одной игры за сборную России.

Роман Зобнин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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