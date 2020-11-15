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Зобнин пропустит матч против Сербии из-за перебора желтых карточек

21:12
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин не примет участие в заключительном матче группового этапа Лиги наций против Сербии. Он пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Хавбек получил очередное предупреждение в игре против Турции.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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