Зобнин не считает себя очень выносливым и не планирует бежать марафон

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы женской сборной страны. Видео опубликовала пресс-служба РФС.

- Ты очень выносливый. Не думал ли ты пробежать марафон?

- Нет, не думал. Да и я на самом деле не согласен, что я какой-то там выносливый. Все же зависит от подготовки. От того, как ты подготовишься к сезону, насколько ты будешь готов, как ты будешь тренироваться, насколько ты внутренне готов и внутренне силен, чтобы перешагивать через себя в определенных моментах. Думаю, все зависит от этого.

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