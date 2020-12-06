Зобнин назвал сборную, которую не хочет получить в соперники в отборе на ЧМ-2022

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, с какой сборной не хотел бы встретиться в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

— 7 декабря жеребьевка отбора следующего чемпионата мира. Кого не хотели бы в соперники? — вопрос Зобнину.

— Турцию, — приводит «Комсомольская правда» слова Зобнина. — Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся.

Сборная России попала в третью корзину жеребьевки отборочного турнира на ЧМ-2022. Жеребьевка состоится в понедельник, 7 декабря. Начало — в 20.00 (мск).