Зобнин хотел бы научиться играть на пианино

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы футболисток женской сборной страны. Видео опубликовала пресс-служба РФС.

- Что бы ты хотел научиться делать хорошо. Может, играть на гитаре, танцевать или петь?

- Хотел бы научиться играть на пианино, - сказал Зобнин. - После футбола, лет через 10-15 хочу научиться играть на пианино. Мне все говорят, что у меня пальцы длинные, что получится играть.

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