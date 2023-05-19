Зиньковский считает, что игрокам сборной России не хватает сыгранности

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему у сборной России были неудачные выступления с командами Азии.

— Карпин постоянно делает акцент на том, что игры у сборной именно что товарищеские, и мы ни к чему не готовимся.

— Наверное, это Карпин больше для нас говорит. Пытается донести, что ответственности за результат сейчас меньше. Подталкивает нас к тому, чтобы мы играли спокойно и просто наслаждались футболом.

— У тебя есть ответ на вопрос, почему наша сборная неудачно играла с командами из Азии, если смотреть на результаты?

— Возможно, не хватает сыгранности. Ребята из предыдущего поколения играли вместе годами. А сейчас большая ротация, факт.

Поэтому такие результаты — это нормально. Но, когда с России снимут бан, будут, думаю, играть те, кого вызывают сейчас. Их планомерно готовят через товарищеские игры. По мне — вполне логично, — заявил Зиньковский Sport24.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

В конце марта 2023 года сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).