Зиньковский: «Ничья с Ираном — положительный результат. Думаю, нормально показали себя на уровне участника ЧМ»
Полузащитник сборной России Антон Зиньковский прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
— Иран — участник чемпионата мира. На фоне этой сборной не затерялись?
— Вам виднее, не могу объективно оценить, потому что был на поле. Думаю, нормально себя показали... Старались играть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Три дня тренировались, не сказать, что это много. Привыкали еще. Старались сделать какие-то вещи, о которых нам рассказывал тренерский штаб.
— Расскажи про заработанный на тебе пенальти. Что там произошло?
— Ничего, я просто опрокинул мяч, игрок зацепился за ногу.
— Ты предугадывал этот момент?
— Нет, я даже не видел. Просто опрокинул себе мяч и ногу вперед заводил, и почувствовал, что сзади ударили в ногу.
— Точка железная?
— Да, получается.
— Ничья — 1:1. Какой результат для сборной России — положительный или отрицательный?
— Думаю, положительный. Иран — хорошая сборная. Тяжелый матч был. 1:1 — нормальный результат. Но конечно, всегда хочется выигрывать.
— Что скажешь по пенальти в наши ворота?
— Не видел.
— Повлиял ли как-то перелет? Часто говорят, что азиатские команды далеко летают. Имеет ли это какое-то значение?
— Сейчас в Сочи четыре часа лететь. Нет, мы, футболисты, постоянно куда-то летаем. Так что без разницы, сейчас везде ты примерно по 5 часов летишь. Да и до этого... Мы уже привыкшие. «Ростов» с «Краснодаром» на поезде постоянно ездят, тоже тяжело.
— Тортик уже закал без сахара?
— Нет, арбуз вкусный.
Сборная России проведет следующий матч 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака.