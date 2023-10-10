Журова считает, что УЕФА отменил решение по допуску россиян из-за страха

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) испугался политических проблем и отменил собственное решение по допуску сборных России среди игроков до 17 лет.

«Я же говорила, что так скорее всего и будет, что иллюзий не стоит питать. Многие были за права ребенка, чтобы дети играли в футбол, занимались спортом. Иначе нарушилась бы конвенция по правам ребенка. На этой волне в УЕФА подумали, что они такие молодцы. Дальше страны стали говорить, что не пустят российских спортсменов, не выйдут на соревнования, они уже детей настраивают против России. УЕФА мог встать в позу и штрафовать тех, кто бойкотирует, но для них проще отменить собственное решение. Только теннисная федерация способна на сильные решения — там бойкотов нет, либо штрафы. УЕФА испугался политического давления, потому что могли ставить препоны», — приводит слова Журовой ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.