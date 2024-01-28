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Журова считает, что УЕФА не справляется с давлением в вопросе возвращения россиян

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что многие из членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят возвращения сборной России на международную арену, но политическое давление не позволяет это сделать.

«Об этом же говорит и [президент Международного олимпийского комитета] Томас Бах, пригрозив, чтобы на них перестали давить, что они сделали все, что возможно. Что еще они хотят? Чтобы россиян забанили на сто лет вперед? Такого же требуют, это перебор», — цитирует Журову ТАСС.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

Источник: https://tass.ru/sport/19838813
Светлана Журова
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