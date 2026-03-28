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28 марта, 00:22

Журова рассказала, что сборные России и США могут сыграть перед ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что товарищеский футбольный матч между сборными России и США может пройти в преддверии чемпионата мира-2026.

«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться. Идея футбольного матча появилась позже — в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам — им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», — приводит РИА Новости слова Журовой.

В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре обыграла Никарагуа (3:0). Следующий матч команда проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с командой Мали.

Источник: РИА Новости
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Сборная России по футболу
Светлана Журова
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