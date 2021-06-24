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Журова поддержала инициативу проведения товарищеского матча между Россией и Украиной

12:50
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Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поддержала инициативу проведения инициативы товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Прекрасная идея! Я думаю, что Украина не согласится. Тем более, если они выйдут в той форме. Тогда это уже будет не товарищеский матч. Было бы прекрасно выйти в нейтральной форме и поиграть друг против друга без всякой политической подоплеки. Где бы его лучше было провести? Пусть решит жребий. Чтобы все было по справедливости», — сказал Журова «СЭ».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил такую идею «Чемпионату». Он заявил, что подобный матч позволит понять, какая из сборных сейчас сильнее.

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