Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:08

Журова: «Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что Израиль выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные турниры.

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

«Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА, — приводит «РБ Спорт» слова Журовой. — Чем больше стран будут говорить о том, что нужно вернуть российские сборные и клубы в международные соревнования, тем больше шансов на отмену санкций. Надо понимать, что в Европе есть разные мнения на счет игр с нашими командами. Может стоить провести голосование среди членов футбольных федераций, чтобы вынести окончательное решение? В любом случае, можно говорить о позитивных сдвигах».

Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Светлана Журова
Читайте также
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фатих Текке заявил, что Турецкая федерация футбола готова поддержать Россию

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости