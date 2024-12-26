Журова: «Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что Израиль выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные турниры.

«Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА, — приводит «РБ Спорт» слова Журовой. — Чем больше стран будут говорить о том, что нужно вернуть российские сборные и клубы в международные соревнования, тем больше шансов на отмену санкций. Надо понимать, что в Европе есть разные мнения на счет игр с нашими командами. Может стоить провести голосование среди членов футбольных федераций, чтобы вынести окончательное решение? В любом случае, можно говорить о позитивных сдвигах».

Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.