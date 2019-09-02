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Журналисты поздравили Черчесова

13:04
Станислав Черчесов. Фото Дмитрий Зеленов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дмитрий Зеленов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сразу после тренировки главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил в подарок торт от журналистов российских спортивных СМИ. После небольшой поздравительной речи обозревателя «СЭ» Черчесов забрал торт и ушел к команде. (Дмитрий Зеленов)

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