Журналисты поздравили Черчесова

Сразу после тренировки главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил в подарок торт от журналистов российских спортивных СМИ. После небольшой поздравительной речи обозревателя «СЭ» Черчесов забрал торт и ушел к команде. (Дмитрий Зеленов)