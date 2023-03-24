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Сегодня, 09:35

Жуков считает, что сборная России отскочила в матче с Ираном

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент ОКР Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о ничьей в товарищеском матче сборной России с Ираном (1:1).

«Слабая игра нашей команды, уступали иранцам практически во всех компонентах игры, множество ошибок в передачах, очень плохой выход из обороны в атаку. Впереди практически ничего не создали. Очень слабо выглядили Глебов, Захарян и Комличенко. То есть какой-то связанной игры не просматривалось. По количеству голевых моментов, по всему можно считать, что отскочили. Конечно, ни прессинга впереди, ни выхода из обороны — ничего мы пока не увидели», — сказал Жуков «СЭ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Александр Жуков
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