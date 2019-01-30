Житель Лобни видит призрак Андрея Аршавина

Полиция Московской области проводит проверку по заявлению жителя Лобни об обокравшем его призраке бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, сообщает "Пятый канал". Некто очень похожий на известного спортсмена якобы неоднократно проходил сквозь стену жилища заявителя на улице Аэропортовской и крал деньги.

Кроме того, потерпевший заверил, что призрак пытается его задушить, а еще он слышит крики неких девушек об изнасиловании.

Аршавин в бытность футболистом защищал цвета "Зенита", лондонского "Арсенала", "Кубани", а завершил карьеру в конце 2018 года в "Кайрате". 26 января он сыграл за команду РФС против Федерации футбола Катара.