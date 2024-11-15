Жирков рассказал, при каком условии матч между сборными России и Брунея не имел бы смысла

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, что товарищеский матч против Брунея не имел бы смысла, если бы азиатская команда решила сыграть вторым составом.

«Играть с кем-то надо, если руководство сборной решило провести игры, то почему нет? Руководству виднее, Валерий Карпин же в интервью сказал, что не видит смысла играть с медиалигой.

Другие сборные играют с такими соперниками, почему бы нашей не сыграть, если они готовы? Но еще смотря какой состав, если действительно второй, то лучше было бы провести мастер-класс с детьми, какой был на «Динамо», — сообщил Жирков ТАСС.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.