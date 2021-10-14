Жирков рассказал о конфликте со Слуцким

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим тренером сборной Леонидом Слуцким.

«Конфликт со Слуцким? Не сошлись, наверное, — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — По всему: по тренировочному процессу, подготовке к играм. Все время в его системе виноваты крайние защитники. Все время на теориях и еще где-то нам доставалось. «Куда ты бежишь?» — кричит он. Я спрашиваю у него, как надо тогда. Он показывает, а я говорю: «Для чего это?» И начинался спор.

Уже после игры с французами я подошел и сказал: «Извините, но дальше, наверное, без меня». Наверное, накипело, да. Игроки, которые играют в передней линии, получают удовольствие на тренировках, а мы должны бегать, пыхтеть, отдавать последние силы. И мы еще получали за это.

Я не маленький мальчик, я понимаю свои ошибки. И когда снимали какой-то фильм в перерыве, не знаю, про Слуцкого или про команду в целом, было много молодежи, и когда тренер отчитывает тебя весь перерыв 15 минут: «*** (почему. — Прим. «СЭ») ты не можешь передачу отдать», еще что-то... Конечно, это был тяжелый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: «Да пошли вы!» Но я себя внутри сдержал».

Ранее Жирков опубликовал видео в Instagram, на котором Слуцкий критикует игрока в перерыве товарищеского матча с Францией перед Евро-2016. В итоге он не попал в заявку на турнир.