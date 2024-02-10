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10 февраля, 13:40

Жирков о кальяне в сборной России: «Можно и электронные сигареты, но это плохое дело»

Жирков назвал плохим делом курение кальяна и электронных сигарет
Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции тренеров национальной команды на кальян.

— Ты рассказывал, что брал кальян в сборную России. Как на это реагировали тренеры? Гус Хиддинк? Дик Адвокат?

— Тогда я еще не курил.

— А когда начали?

— А какая разница? Плюс можно же электронные сигареты.

— И как на это реагировали?

— А кто знал? В любом случае, кальян — это плохое дело.

В ноябре завершивший карьеру Юрий Жирков рассказал «РБ Спорт», что брал кальян в расположение сборной России.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых отметился 2 голами. В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018.

Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
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