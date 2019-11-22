Жеребьевка матчей для России и Дании в одном фото: Черышев с одноклубником

Сегодня, 22 ноября, состоялась первая часть жеребьевки группового турнира Евро-2020, по итогам которой стало известно, что сборная России в группе B проведет два матча дома (Санкт-Петербург) и одну игру с Данией на выезде (Копенгаген). Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев опубликовал фото с датским одноклубником Даниэлем Вассом.

28-летний Черышев восстанавливается от мышечного повреждения. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Команда Станислава Черчесова также сыграет в группе c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

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