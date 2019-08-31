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Женская сборная России стартовала с победы в квалификации ЧЕ-2021

00:28
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Женская сборная России провела первый матч в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы-2021. Россиянки на выезде обыграли команду Словении — 1:0. На 25-й минуте отличились Маргарита Черномырдина.

3 сентября россиянки дома сыграют с эстонками. Ранее капитан мужской сборной России Артем Дзюба пожелал удачи девушкам перед встречей со Словенией.

Отборочный турнир. Чемпионат Европы среди женщин 2021. Группа A

Словения — Россия 0:1

Гол: Черномырдина, 25 (0:1).

Россия: Щербак, Кожникова, Акимова, Беломытцева, Коваленко, Перепечина, Абдуллина (Шеина, 90+2), Смирнова, Федорова, Черномырдина (Якупова, 84), Коровкина.

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