Женская сборная России сохранила 27-е месте в рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 27-м месте в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), которая была опубликована на официальном сайте организации.

Российская команда набрала 1700,46 балла. По решению ФИФА, национальная команда России отстранена от участия в официальных матчах.

Американки, победительницы Олимпийских игр в Париже, по-прежнему лидируют. Испанки, действующие чемпионки мира, поднялись на второе место, а замыкает тройку лидеров сборная Германии.