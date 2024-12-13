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Сегодня, 14:31

Женская сборная России сохранила 27-е месте в рейтинге ФИФА

Камила Абдурахманова
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Женская сборная России осталась на 27-м месте в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), которая была опубликована на официальном сайте организации.

Российская команда набрала 1700,46 балла. По решению ФИФА, национальная команда России отстранена от участия в официальных матчах.

Американки, победительницы Олимпийских игр в Париже, по-прежнему лидируют. Испанки, действующие чемпионки мира, поднялись на второе место, а замыкает тройку лидеров сборная Германии.

Сборная России по футболу
ФИФА
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