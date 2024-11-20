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Женская сборная России проведет товарищеские матчи с Азербайджаном

Камила Абдурахманова
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Женская сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командой Азербайджана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Товарищеские матчи между сборными России и Азербайджана по футболу состоятся 28 ноября и 2 декабря в Сочи.

Команды встречались дважды в 2021 году в отборе ЧМ-2023. Оба матча закончились победой россиянок (2:0, 4:0). Согласно рейтингу Международной федерации футбола, сборная Азербайджана занимает 75-е место, а команда России находится на 25-й позиции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: ТАСС
РФС
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная России по футболу
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