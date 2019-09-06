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Женская сборная России пожелала мужской команде удачи в матче с Шотландией

19:12
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Игроки женской сборной России пожелали удачи мужской команде в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Встреча Шотландия — Россия состоится сегодня и пройдет в Глазго.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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