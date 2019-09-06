Женская сборная России пожелала мужской команде удачи в матче с Шотландией
19:12
Игроки женской сборной России пожелали удачи мужской команде в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии. Встреча Шотландия — Россия состоится сегодня и пройдет в Глазго.
Женская сборная России пожелала @TeamRussia удачи в матче с Шотландией!— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019
Девчонки, спасибо большое, мы не подведём ??? pic.twitter.com/jW2M6llF0M
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