Женская сборная России обыграла Гаити в товарищеском матче

Женская национальная команда России одержала победу над Гаити в товарищеском матче со счетом 2:1.

Встреча прошла на подготовительных сборах в Турции.

В составе россиянок голы забили Наталья Машина и Татьяна Петрова. У проигравших отличилась Мельчи Даэль Думорнау.

Ранее в рамках октябрьского сбора Россия разгромила Кению со счетом 4:0.

Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.