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Сегодня, 15:28

Женская сборная России обыграла Гаити в товарищеском матче

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Женская национальная команда России одержала победу над Гаити в товарищеском матче со счетом 2:1.

Встреча прошла на подготовительных сборах в Турции.

В составе россиянок голы забили Наталья Машина и Татьяна Петрова. У проигравших отличилась Мельчи Даэль Думорнау.

Ранее в рамках октябрьского сбора Россия разгромила Кению со счетом 4:0.

Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Сборная России по футболу
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