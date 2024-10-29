Женская сборная России обыграла Гаити в товарищеском матче
Женская национальная команда России одержала победу над Гаити в товарищеском матче со счетом 2:1.
Встреча прошла на подготовительных сборах в Турции.
В составе россиянок голы забили Наталья Машина и Татьяна Петрова. У проигравших отличилась Мельчи Даэль Думорнау.
Ранее в рамках октябрьского сбора Россия разгромила Кению со счетом 4:0.
Российские клубы и национальные команды отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
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