Жена проводила Беляева в сборную России

Супруга защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева Кристина проводила футболиста в сборную России. На базе в Новогорске национальная команда будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- Радоваться от того, что наше летнее путешествие осталось в мечтах, я могу только в единственном случае. Когда муж в главной сборной страны! С богом, мой Львиный Лев! - написала Кристина Беляева в Инстаграме.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира