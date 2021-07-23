Жена Карпина пожелала тренеру удачи в сборной России
20:15
Жена нового главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram поздравила мужа с новой должность.
«Удачи, родной», — написала девушка.
РФС сообщил о назначении Карпина новым главным тренером национальной команды сегодня, 23 июля. 52-летний специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю