Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Жена Карпина пожелала тренеру удачи в сборной России

20:15
Теги:

Жена нового главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram поздравила мужа с новой должность.

«Удачи, родной», — написала девушка.

РФС сообщил о назначении Карпина новым главным тренером национальной команды сегодня, 23 июля. 52-летний специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству
Волшебный танец смерти. Юрий Голышак — об открытии Олимпиады
РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Медведев в теннисе, медали в дзюдо и очень много баскетбола. Анонс событий первого дня Олимпиады
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости