Жена Карпина — о новости про купленный дом в Таллине: «Он у нас с 2021-го»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на информацию о покупке ее мужем дома в Эстонии за 900 тысяч евро. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Shot.

«Нет, не так. У нас дом с 2021 года», — цитирует Карпину РИА «Новости Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.