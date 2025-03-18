Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

18 марта, 18:18

Жена Карпина — о новости про купленный дом в Таллине: «Он у нас с 2021-го»

Руслан Минаев

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на информацию о покупке ее мужем дома в Эстонии за 900 тысяч евро. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Shot.

«Нет, не так. У нас дом с 2021 года», — цитирует Карпину РИА «Новости Спорт».

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Специалист заявил, что ему нужно полностью посвятить себя работе в сборной России.

Источник: РИА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • avp1960

    Речь не о наличии жилого дома у четы Карпиных и не о происхождении денег, на которые дом куплен. Просто ПАТРИОТАМИ РОССИИ данные граждане не являлись и не являются..

    19.03.2025

  • Морская свинка_1979

    Ты, идиот не путай иноагентов с людьми.

    19.03.2025

  • GruzinS

    галкин-пугачев, да ты ли это?

    19.03.2025

  • GruzinS

    и в отличии от вас, бабло из usaid не хватает на достойную жизнь

    19.03.2025

  • Парсифаль

    На чем только заработал не ясно. Миллионы улетели в трубу получается. А сейчас то же получает миллионы за воздух получается. Хрен бы с ним если бы он был бывший чемпион какой-то прям как тот же Пеле или Роналдо, было бы понятно. А тут зх. Видимо за ходьбу по полю.

    18.03.2025

  • Парсифаль

    Поясню. Мне не нравиться, что футболисты зарабатывают деньги на пустом месте фактчески. Вся их "работа" это полное надувательство. Но при этом они миллионеры. Причем все деньги получают. Но тратят их не дома. Вот это мне тоже не нравится. Не открывают на них тех же клубов, а по сути весь поток денег идет в Европу. А клубы европейские и так играют хорошо и не выпендриваются как те же наши "бывшие". В этом их беда. Если бы они реально были бы чемпионами, вопросов было бы меньше. А так ещё кто-то их начинает оправдывать ребят вы блин серьездно? Налоги идут в третьи страны. Причем хз за что. Не хилая такая пенсия у чувака. За просто так считай. Я понимаю, что нужны тренировки для спортсменов, но может кто-то мне объяснит почему до санкций никто ни разу так нормально и не играет? 2 часа и все в холостую тупо бегают .

    18.03.2025

  • Парсифаль

    Я был бы рад если бы сборная Европы какая-нибудь постоянно проигрывала. У нас какое-то проклятие из-за больших денег видимо или из-за чего-то такого. Все чемпионаты сливает , а деньги гребут. Эстонцам видимо завидо, что "русский олигарх" живет шикует, вот и орут. А вот за футбол обидно, что кучка каких-то мужиков не может мяч пнуть в ворота. Одни матчи товарищиские, а толку и выхлопа ноль. Деньги улетают в трубу. С нулевым выхлопом. Но пишут "отстанте".. В такие моменты материться хочется.

    18.03.2025

  • Парсифаль

    Я ржу... "он у нас с 2021".. она "опровергла что дома нет..." а он есть... Фигеть... Это смешно, Беда не в том что "живите где хотите". Беда как раз в том что именно так подается информация. Чую возьмут на вооружение "оправдания"... Хотят жить вне РФ славно. Живите. Но зарабатывайте тогда в другом месте лицимерие получается открытое. Лучше б , спорт для детей поднимали, чем платить всей этой плеяде бездельников, которые свалят при первом шухере, оставив коментаторов с тем , что сборная постоянно проигрывала все чемпионаты за мильоны.

    18.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Кого волнует покупка дома Карпиным? Он эти деньги заработал. В отличии от чиновников-клептократов, скупивших побережья Франции, Италии и Испании.

    18.03.2025

  • spartsmen

    надо же, у всего правительства, замов министра обороны и даже хозяев алмаз-антея и калашникова бабло, шалавы и дачи в разнообразных натовских ниццах, а валере нельзя домик на холодном море? ну вы и ханжи лицемерные ...

    18.03.2025

  • bvp

    Эстонцы во главе с Кайей против нас кричат громче всех, а Валера у нас зарплату получает. Он что, такой незаменимий, тем более сейчас?

    18.03.2025

  • echo2011

    Засунь слово "суть" себе в одно место и прочитай,какой и скольно недвижимости нахапал себе бывший губернатор Ростовской области господин Голубев.

    18.03.2025

  • Степочкин

    А что, есть разница в каком году? Карпин по сути гос.чиновник на контракте у государства, а чиновникам запрещено иметь недвижимость за границей. Т.е. чтобы не было как у "Чубайсов" и прочих, мол ничего страшного если не получится на должности, всегда есть возможность уехать, вот и домик прикуплен. Не смог в сборной, знай что ты будешь ходить по улицам России , жить здесь и смотреть людям в глаза, а не в случае провалов уедешь жить в Эстонию.

    18.03.2025

  • Морская свинка_1979

    Живите в своё удовольствие там где вам хочется. Хватит лезть в личную жизнь людей.

    18.03.2025

    • Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем Россия — Гренада

    Кержаков — о символическом ударе перед матчем Россия — Гренада: «Будет здорово и красиво»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости