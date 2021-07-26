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Жена Карпина: «Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период»

17:20
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена нового главного тренера сборной России Валерия Карпина поделился эмоциями от назначения мужа на столь ответственный пост.

«Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.

И я и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем все, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас», — написала Дарья в Instagram.

 

В сентябре сборная России проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой.

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Иван Шитик все материалы автора

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