Жена Карпина: «Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период»
17:20
Дарья Карпина, жена нового главного тренера сборной России Валерия Карпина поделился эмоциями от назначения мужа на столь ответственный пост.
«Для нашей семьи с сегодняшнего дня официально начался очень непростой период. Но я поддержала мужа и обещала, что я справлюсь.
И я и дети очень эмоционально привязаны к нему. Но именно поэтому мы сделаем все, чтобы ему было комфортно и спокойно за семью, за нас», — написала Дарья в Instagram.
В сентябре сборная России проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой.
Опрос
проголосовало: 28798Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Читайте также
18
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю