Жемалетдинов: «Я стал просто больше работать, поэтому стал лучше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о причинах удачного выступления в нынешнем сезоне.

«От тренерского штаба сборной России только положительные эмоции. Почему этот год так хорошо складывается? Я стал просто больше работать, поэтому стал лучше. Из-за того, что продлили контракт с «Локо»? Многие так думали, но на деле наоборот. Стал больше работать в зале, меньше употреблять плохой пищи», — сказал Жемалетдинов.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).