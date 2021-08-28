Жемалетдинов: «Я стал просто больше работать, поэтому стал лучше»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о причинах удачного выступления в нынешнем сезоне.
«От тренерского штаба сборной России только положительные эмоции. Почему этот год так хорошо складывается? Я стал просто больше работать, поэтому стал лучше. Из-за того, что продлили контракт с «Локо»? Многие так думали, но на деле наоборот. Стал больше работать в зале, меньше употреблять плохой пищи», — сказал Жемалетдинов.
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю