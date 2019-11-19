Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Жемалетдинов считает, что сборной России нужно выигрывать все матчи

07:03
Теги:

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Эта встреча не имеет турнирного значения.

— Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 946
Все опросы
Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/944476/andrei-pirov/malchiku-dlia-bitia-stanet-li-dziuba-luchshim-bombardirom-otbora-evro

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир