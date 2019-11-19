Жемалетдинов считает, что сборной России нужно выигрывать все матчи

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Эта встреча не имеет турнирного значения.

— Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира