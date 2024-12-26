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Желько Петрович: «В Черногории проголосовали бы за возвращение России»

Даниил Аршавский
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Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович Желько Петрович предположил, что Федерация футбола Черногории могла бы поддержать возвращение России на международную арену.

«Федерация футбола Черногории проголосовала бы за возвращение России, если бы была такая возможность. В Чероногории живет много русских, к ним абсолютно нормальное отношение, так что не вижу никаких проблем», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от международных соревнований с феврали 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
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