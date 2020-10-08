Бывший футболист «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча команды Станислава Черчесова и Швеции, а также прокомментировал вызов в национальную команду Александра Жирова.

— Думаю, будет товарищеский ничейный матч. Я бы с удовольствием посмотрел на какие-то пробные ходы тренерского штаба, — сказал Мостовой «СЭ». — Думаю, будут эксперименты. Не уверен, что сыграем основным составом, потому что впереди важные игры в Лиге Наций. А игра со шведами — хороший шанс проверить резерв.

— Нужна ли эта товарищеская игра? Все-таки впереди два сложных матча в Лиге Наций?

— Конечно, я был удивлен. Не припомню давно такого, чтобы за один сбор было два официальных матча и один товарищеский. Всегда либо два официальных, либо один официальный и один товарищеский. Но многие команды сейчас так играют и все знают, с чем это связано.

— Скорее всего не сыграют со шведами Джикия и Гильерме. Их отсутствие отразится на матче?

— Вряд ли. Джикия, да, основной защитник, но со шведами игра товарищеская, другие футболисты могут получить шанс и доказать. На этом не надо заострять внимание. Главное, чтобы футболисты были здоровы.

— Из вызванных на сборы футболистов чья фамилия больше всего удивила? Про Жирова, например, мало кто слышал.

— Да, его вызов, конечно удивил. Несколько дней назад позвонили, спросили про него — я даже не обратил внимания, подумал, что съели конец фамилии «Жирков». А Жиркова же всегда вызывали, чего удивляться. Про Жирова, конечно, не слышал. Нестандартная ситуация, что в сборную вызывают людей из второго немецкого дивизиона

— Это говорит о том, что у Черчесова небольшой выбор футболистов?

— Нет, скамейка у нас длинная, много футболистов достойны играть в сборной. Это просто очередной шанс проверить парня, которого когда-то называли перспективным. В той же игре со шведами можно его проверить. Я ни раз за свою карьеру видел, что вот так выстреливали футболисты и переезжали в более сильные клубы.

— Не удивил ли вас вызов Кузяева, который долгое время был без клуба?

— Я изначально говорил, что лучший вариант — остаться в «Зените». То,

что якобы Кузяев в «Зенит» не хочет, не продлевает и приписывали интересы со стороны европейских клубов — мы через все это прошли и знаем, когда хотят футболиста и когда не хотят. Кузяев, не в обиду ему, обычный средний футболист. То, что его хочет европейский клуб за большие деньги — агентские слухи. А вызову в сборную не надо удивляться — он игрок сборной, травмы нет, находится под контролем и тренируется индивидуально. (Константин Колмаков)

Матч Россия — Швеция пройдет в четверг, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.