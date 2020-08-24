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«Ждем новых талантов». Черчесов побывал на открытии академии во Владикавказе

20:05
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на открытии академии-интерната «Алания» для юных спортсменов Северной Осетии во Владикавказе.

Черчесов вместе с главой республики Вячеславом Битаровым, бывшим вратарем национальной команды Владимиром Габуловым и другими гостями принял участие в торжественной церемонии.

— Ждем новых талантов, в том числе и для сборной России! — написал Черчесов на своей странице в Instagram.

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