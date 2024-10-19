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Бакаев заявил, что ни разу в жизни не употреблял пиво: «Не советовал бы пить»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев заявил, что никогда в жизни не употреблял пиво.

— В октябре сборная России ни с кем не сыграла. Как считаете, это плохо для российского футбола?

— Думаю, один сбор без соперников — не так страшно. Слышал, что уже нашли соперников на новый.

— Да, с Сирией и Брунеем.

— Честно, про Бруней в первый раз слышу. Но Сирия — это хороший соперник. Главное — это продолжать играть с хорошими командами, чтобы не забывали о сборной.

— Глушенков недавно говорил, что выпивает после матча по литру пива. Вы так делаете?

— Нет, я вообще ни разу в жизни не пил. Я бы не советовал вообще пить.

В субботу, 19 октября, «Химки» нанесли поражение «Локомотиву» со счетом 2:0. Зелимхан Бакаев забил оба мяча своей команды.

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