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Зелимхан Бакаев: «Уже полностью адаптировался в сборной»

18:14
Зелимхан Бакаев. Фото YouTube-канал сборной России
Зелимхан Бакаев. Фото YouTube-канал сборной России
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Россия проведет товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Ощущения прекрасные. Рад быть снова в сборной, — сказал Бакаев в интервью пресс-службе сборной. — Только второй день. Будем смотреть, готовиться к важным играм.

— Насколько вам удалось адаптироваться к сборной?

— Адаптировался быстро, тем более много знакомых было. Сейчас уже полностью адаптирован. Будем дальше работать, прогрессировать.

— Помогает то, что ваш клуб идет в числе лидеров?

— Ну конечно, в психологическом плане очень здорово для нас, что мы так высоко идем. Но это только начало, постараемся не терять концентрацию.

— Как оцените соперников в Лиге наций и уровень турнира?

— Уровень высокий, высокие скорости. Надо быстрее думать и больше бегать. Надо быть готовым на 100 процентов, чтобы себя проявить.

— В полузащите сборной высокая конкуренция, по несколько игроков на одну позицию. Как выдерживаете ее?

— Конкуренция — это хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=ShnjyvGtDXc&app=desktop

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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