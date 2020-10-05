Зелимхан Бакаев: «Уже полностью адаптировался в сборной»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Россия проведет товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Ощущения прекрасные. Рад быть снова в сборной, — сказал Бакаев в интервью пресс-службе сборной. — Только второй день. Будем смотреть, готовиться к важным играм.

— Насколько вам удалось адаптироваться к сборной?

— Адаптировался быстро, тем более много знакомых было. Сейчас уже полностью адаптирован. Будем дальше работать, прогрессировать.

— Помогает то, что ваш клуб идет в числе лидеров?

— Ну конечно, в психологическом плане очень здорово для нас, что мы так высоко идем. Но это только начало, постараемся не терять концентрацию.

— Как оцените соперников в Лиге наций и уровень турнира?

— Уровень высокий, высокие скорости. Надо быстрее думать и больше бегать. Надо быть готовым на 100 процентов, чтобы себя проявить.

— В полузащите сборной высокая конкуренция, по несколько игроков на одну позицию. Как выдерживаете ее?

— Конкуренция — это хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.