Зелимхан Бакаев: "Поездка в сборную для меня отпуск"

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев рассказал, как адаптируется в команде. Также он поделился мнением о стиле работы главного тренера сборной Станислава Черчесова.

– Сборы идут уже несколько дней. Можно сказать, что уже освоились в статусе игрока национальной команды?

– Да, можно так сказать. Уже привык. Но это особые чувства. Все-таки первый раз в сборной. Всегда хотел сюда попасть, вот и попал. Сейчас уже все обычно. Каждый день работаем, готовимся к важному матчу.

– Можете сказать, какой Черчесов как тренер?

– Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение и в основном, он его поддерживает.

– На сборе чуть больше игроков больше, чем обычно. Чувствуется, что их слишком много?

– Не сказал бы, что это чувствуется. Хотя есть какие-то проблемы, приходится иногда кому-то меняться, когда играем в футбол, но это нормально. Все все понимают и выкладываются по максимуму.

– Многие ваши одноклубники уже в отпуске, а вы все еще пашите. Нет ли доброй зависти?

– Да нет. Это у них должна быть зависть. Попасть в сборную России – это мечта для каждого футболиста. Так что все наоборот.

– А сожаления, что отпуск пропал, нет?

– Он не пропалю. Думаю, нам дадут какое-то время отдохнуть. Ну, и в сборную съездил.

– Тоже отпуск?

– Для меня да. (Елена Григорьевская)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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