Исполком РФС пройдет 23 декабря. Ожидается, что на нем рассмотрят переход в Азиатскую конфедерацию
Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщает официальный сайт РФС.
Мероприятие состоится в Доме футбола РФС в Москве и начнется в 12.00 (мск). Проект повестки заседания будет опубликован позднее.
27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома РФС будет рассмотрен вопрос перехода организации из УЕФА в Азиатскую конфередацию футбола.
Источник: https://rfs.ru/news/217286
Новости