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Сегодня, 17:51

Исполком РФС пройдет 23 декабря. Ожидается, что на нем рассмотрят переход в Азиатскую конфедерацию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дом футбола РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщает официальный сайт РФС.

Мероприятие состоится в Доме футбола РФС в Москве и начнется в 12.00 (мск). Проект повестки заседания будет опубликован позднее.

27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома РФС будет рассмотрен вопрос перехода организации из УЕФА в Азиатскую конфередацию футбола.

Александр Дюков. «РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома». Интервью Дюкова

Источник: https://rfs.ru/news/217286
Футбол
РФС
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