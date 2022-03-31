Конгресс ФИФА с участием российской делегации пройдет в Катаре

Заседание 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в четверг, 31 марта, в Дохе.

Как сообщает ТАСС, повестка предстоящего заседания конгресса ФИФА включает 12 пунктов, самым интересным из которых является «Приостановление или исключение члена организации».

Участие в конгрессе ФИФА примет делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев. Еще одним представителем России может стать бывший член совета ФИФА Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что на конгрессе может быть рассмотрен вопрос о приостановлении членства РФС в ФИФА. «О том, что предполагается что-то подобное в сторону РФС, мне не только неизвестно, но и я не вижу предпосылок для этого», — заявил при этом Сорокин ТАСС.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в CAS.