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Конгресс ФИФА с участием российской делегации пройдет в Катаре

Конгресс ФИФА с участием делегации РФС пройдет 31 марта в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Заседание 72-го конгресса ФИФА пройдет 31 марта в Дохе.
Фото Global Look Press

Заседание 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в четверг, 31 марта,  в Дохе.

Как сообщает ТАСС, повестка предстоящего заседания конгресса ФИФА включает 12 пунктов, самым интересным из которых является «Приостановление или исключение члена организации».

Участие в конгрессе ФИФА примет делегация Российского футбольного союза (РФС), которую возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев. Еще одним представителем России может стать бывший член совета ФИФА Алексей Сорокин.

 
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Ранее сообщалось, что на конгрессе может быть рассмотрен вопрос о приостановлении членства РФС в ФИФА. «О том, что предполагается что-то подобное в сторону РФС, мне не только неизвестно, но и я не вижу предпосылок для этого», — заявил при этом Сорокин ТАСС.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/14234827
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
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