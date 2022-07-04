Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России в матче с Хорватией.

— Поражение от Хорватии — самое болезненное в твоей карьере?

— Было очень больно и обидно. Но на тот момент мы понимали, что шансы попасть на чемпионат мира еще есть. Как показала жизнь — все, что ни делается, к лучшему. Думаю, было бы гораздо больнее, если бы мы напрямую пробились в Катар, а нас бы туда просто не пустили. Поражения бывают обидными, но они делают нас только сильнее. Это тоже опыт, который нужно принимать и двигаться дальше.