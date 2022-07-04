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Сегодня, 11:35

Сутормин: «Скучаю по сборной. Нам было по силам пройти Польшу»

Сутормин поделился эмоциями от выступлений в сборной России
Антон Иванов
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Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью с «СЭ» поделился эмоциями от выступлений в сборной России.

— Скучаешь по сборной? Осенью ты выходил на поле с капитанской повязкой.

— Конечно, скучаю. Но, насколько я знаю, в сентябре планируется сбор. Посмотрим, кто туда будет вызван. Естественно, хотелось бы выступать за национальную команду. Обидно, когда ты только попал в сборную, а ее лишили возможности выступать в международных турнирах. Вдвойне обидно из-за чемпионата мира... Но мы принимаем это как данность. Надеюсь, что все скоро к нам вернется, а мой уровень будет позволять играть в сборной России.

— В сборной ты впервые поработал с Валерием Карпиным. Как тебе?

— Мне нравилось, я доволен. За исключением последнего матча с Хорватией и игры со словаками дома мы показывали неплохой футбол. Как-никак нам удалось занять второе место в группе! Думаю, что нам было по силам и Польшу пройти. Надеюсь, что сборы национальной команды все-таки будут. Чем больше мы проводим времени вместе, тем сильнее становимся.

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